L’Hospital d’Igualada estrena un servei de rehabilitació cardíaca per millorar la recuperació dels pacients que han patit un infart o angina de pit

L’Hospital Universitari d’Igualada ha posat en marxa un Servei de Rehabilitació Cardíaca per a pacients amb cardiopatia isquèmica. Aquest programa de rehabilitació, adreçat a persones que han patit un infart de miocardi o angina de pit, inclou un pla d’exercici físic supervisat i personalitzat que contribueix a la recuperació funcional dels pacients, millorant la qualitat de vida i reduint les complicacions cardiovasculars a llarg termini. Fins ara, els pacients havien de desplaçar-se a l’Hospital de Bellvitge per rebre aquest tipus d’atenció. Ara, l’hospital igualadí podrà tractar pacients de risc baix i intermedi, mentre que els casos d’alt risc –els que requereixen monitorització constant durant els exercicis de rehabilitació– continuaran sent atesos a Bellvitge.

Amb l’objectiu d’aconseguir una major adherència dels pacients a la pauta d’exercicis, el Servei de Rehabilitació Cardíaca ofereix un seguiment complet i integral realitzat per un equip multidisciplinari de cardiòlegs, fisioterapeutes i infermeres especialitzades. La rehabilitació comença amb una consulta inicial després de l’alta hospitalària, on es fa una avaluació exhaustiva del risc cardiovascular de cada pacient per personalitzar el pla de treball. Aquest seguiment inclou un control regular de factors de risc, com ara la pressió arterial i el nivell d’activitat física.

Dues modalitats de rehabilitació

El servei de rehabilitació cardíaca ofereix dues opcions d’entrenament: per als pacients més actius, s’ofereix un entrenament no presencial amb plans d’exercici adaptats a les seves capacitats i amb revisió periòdica per part dels especialistes. Els pacients que requereixen més supervisió poden optar pels entrenaments presencials, dues vegades per setmana durant un període d’entre 8 i 12 setmanes.