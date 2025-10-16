L’Hospital d’Igualada rep dos premis en les àrees de la Dona i de Digestiu

L’Hospital Universitari d’Igualada del Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) ha estat reconegut amb dos Premis Top 20 en les àrees de la Dona i de Digestiu, dins la categoria d’hospitals de tercer i segon nivell, respectivament. Aquests guardons, atorgats per la companyia d’anàlisi d’indicadors sanitaris IQVIA, distingeixen els centres amb millors resultats en qualitat assistencial, eficiència i gestió clínica entre més de 200 hospitals públics i privats de tot l’Estat.
L’acte de lliurament s’ha celebrat aquest dijous 16 d’octubre a Madrid, on s’han repartit un total de 40 guardons. En representació de l’Àrea de la Dona de l’Hospital Universitari d’Igualada ha recollit el premi el Dr. Pere Brescó, cap de l’Àmbit Maternoinfantil i del servei de Ginecologia i Obstetrícia, i el Sr. Àlex Aragon, cap de Control de Gestió del Consorci Sanitari de l’Anoia. Pel que fa al guardó en l’Àrea de Digestiu l’han recollir la Dra. Pilar García, cap del servei d’Aparell Digestiu, el Dr. Rodolfo Martin Carbonetti, metge adjunt del servei d’Aparell Digestiu i la Dra. Marta Cucurell, cap de l’Àmbit Mèdic del Consorci Sanitari de l’Anoia.
El Dr. Pere Brescó ha destacat que “aquest premi és un reconeixement a l’esforç d’un equip compromès a mantenir-se sempre al dia per oferir la millor atenció possible a les dones. Després de tants anys aconseguint el Top 20, demostrem que sabem mantenir l’excel·lència amb el pas del temps”. Per la seva banda, la Dra. Pilar García, cap del Servei de Digestiu, ha valorat que “aquest reconeixement és fruit de l’esforç i la dedicació de tots els professionals de l’equip en l’atenció als pacients, i ens encoratja a continuar millorant cada dia”.
Amb 25 anys de trajectòria, els Premis Top 20 reconeixen els hospitals que presenten millors resultats en salut, qualitat i eficiència, a partir de les dades que registren de manera rutinària. A més del reconeixement públic, els centres participants reben un informe comparatiu (benchmark) que els permet identificar oportunitats de millora i reforçar la seva excel·lència assistencial.