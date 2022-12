Horaris de Misses de Gall i Nadal a Igualada i l’Anoia

Us oferim els horaris de les Misses del Gall i celebracions nadalenques a Igualada i arreu de la comarca, tant per demà dissabte, vigília de Nadal, com per diumenge dia 25.

Dissabte 24, Vigília de Nadal

Igualada

Santa Maria. A les 10 del vespre, amb l’acompanyament musical del Grup Laude.

Soledat. A les 7 de la tarda.

Sagrada Família. A les 8 del vespre, amb l’acompanyament de l’Agrupació Coral ‘La Llàntia’.

Frares Caputxins. A 2/4 de 10 del vespre.

Santuari de la Mare de Déu de la Pietat (Escola Pia). A les 6 de la tarda i a les 12 de la nit.

Nostra Senyora de Montserrat. A les 8 del vespre.

Llar del Sant Crist. A les 8 del vespre.

Monestir de les Carmelites. A les 12 de la nit.

Resta de la comarca

Vilanova del Camí. A les 8 de la tarda.

Òdena. A les 12 de la nit.

Santa Margarida de Montbui (poble). A les 11 de la nit.

Jorba. A les 8 del vespre.

L’Espelt. A les 8 de la tarda.

Castellolí. A 2/4 d’11 de la nit.

Piera. A les 6 de la tarda i a les 10 del vespre.

Capellades. A les 8 del vespre.

La Torre de Claramunt. A les 8 del vespre.

Vallbona de l’Anoia. A 2/4 de 9 del vespre.

Els Hostalets de Pierola. A les 9 del vespre.

Carme. A les 10 del vespre.

La Llacuna. A les 11 de la nit.

Sant Martí de Tous. A les 10 del vespre.

Clariana. A les 6 de la tarda.

Sant Pere de Sallavinera. A les 10 del vespre.

Veciana. A les 8 del vespre.

Copons. A les 10 del vespre.

Rubió. A les 11 de la nit.

Calaf. A les 11 de la nit.

Aguilar de Segarra. A les 8 del vespre.

Sant Pere de Castellfollit del Boix. A les 8 del vespre.

Diumenge 25, Nadal

Igualada

Santa Maria. A les 2/4 d’1 del migdia.

Soledat. A les 11 del matí.

Sagrada Família. A 2/4 de 10 del matí (en castellà), a les 12 del migdia (amb els cants de l’Schola Cantorum) i a les 8 del vespre.

Frares Caputxins. A 2/4 de 12 del migdia.

Santuari de la Pietat (Escola Pia). A les 12 del migdia.

Nostra Senyora de Montserrat. A les 11 del matí.

Nostra Senyora de Fàtima. A les 10 del matí.

Llar del Sant Crist. A les 10 del matí.

Monestir de les Carmelites. A les 9 del matí

Resta de la comarca

Vilanova del Camí. A les 11 de la nit.

Santa Margarida de Montbui (poble). A les 12 del migdia.

Santa Margarida de Montbui (Sant Maure). A les 11 del matí.

Òdena. A les 11 del matí.

La Pobla de Claramunt. A les 12 del migdia.

Espoia. A les 10 del matí.

Vallbona de l’Anoia. A les 10 del matí.

Rofes (La Llacuna). A les 10 del matí.

Ca n’Aguilera (Piera). A ¼ de 12 del migdia.

Piera. A ¼ de 12 del migdia.

Capellades. A ¼ de 12 del migdia.

La Llacuna. A ¼ de 12 del migdia.

Santa Maria de Miralles. A les 12 del migdia.

Hostalets de Pierola. A 2/4 d’1 del migdia.

El Bedorc. A la 1 de la tarda.

Sant Martí de Tous. A les 11 del matí.

Bellprat. A 2/4 d’1 del migdia.

Fillol. A 2/4 d’1 del migdia.

Els Prats de Rei. A les 12 del migdia.

Conill. A les 10 del matí.

Calaf. A 2/4 de 12 del migdia.

Sant Martí de Sesgueioles. A la 1 de la tarda.

Pujalt. A la 1 de la tarda.

Sant Pere Desvim. A les 11 del matí.

Montmaneu. A 2/4 d’1 migdia