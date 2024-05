Homenatge al personal sanitari de l’Anoia que es va jubilar l’any passat

La Gerència d’Atenció Primària i a la Comunitat de Catalunya Central de l’Institut Català de la Salut (ICS) ha celebrat, el passat 14 de maig, la Jornada Anual amb el lema “Ens transformem”.

A l’acte, que ha tingut lloc a Santpedor (el Bages), hi han assistit 160 professionals dels equips directius d’atenció primària de tot el territori, tant dels assistencials com dels de gestió. La Jornada també ha servit per homenatjar la trajectòria dels professionals jubilats el 2023.

Diferents professionals d’atenció primària han presentat els seus treballs, entre ells “Emociona’t”, a càrrec de Marta Montero, infermera de l’EAP Capellades, creat per treballar el benestar emocional i els hàbits saludables dels joves de l’Anoia. També hi ha hagut un homenatge als 39 professionals de la institució que es van jubilar el 2023: 19 del Bages-Berguedà, 14 d’Osona i 6 de l’Anoia. La Direcció de la Gerència els ha agraït la dedicació i la vocació de servei: “Heu marcat una diferència en la nostra vida i la dels nostres pacients, que són els que donen sentit a la nostra professió. Vosaltres sou els que heu transformat la institució fins a on som ara”. La llevadora igualadina Inés Molina ha compartit experiències i records viscuts durant les tres dècades que ha treballat a l’ASSIR Anoia: “M’enduc l’estima rebuda per part dels companys i també de les dones que he atès al llarg d’aquests anys”, ha dit emocionada.