Homenatge a Salvador Riba en el 20è aniversari de la seva mort

El Teatre de l’Aurora, l’Ateneu Igualadí, Òmnium Cultural i la Biblioteca Central d’Igualada commemoren, aquest dijous 4 de novembre de 2021, el 20è aniversari de la mort -el 4 de novembre de 2001- de l’igualadí Salvador Riba Gumà.

Blanquer i fuster de professió, Salvador Riba va dedicar tota la seva vida a l’activisme cultural i polític. En la cruesa de la guerra i la posterior repressió franquista, Riba no va abandonar mai els seus ideals i va intervenir activament en el salvament del patrimoni artístic i dels arxius de la comarca.

Va ser president de la Cooperativa la Victòria, nom que, a partir del 4 de setembre

de 1939, va haver de prendre l’antiga Unió de Cooperadors. Com a president va

promoure una biblioteca pública de 5.400 volums i va aixoplugar un gran nombre

d’entitats igualadines, així com les reunions clandestines de l’Assemblea Democràtica d’Igualada.

El 19 de setembre de 1975 la cooperativa va canviar el seu nom pel d’Unió Cooperativa (Unicoop). La petjada de Riba a la cooperativa amb el foment del teatre amateur a la ciutat, va servir perquè posteriorment, un grup de joves reprengués la tasca teatral al número 80 del carrer Aurora a través d’Unicoop Cultural, l’ara conegut, Teatre de l’Aurora.

La vinculació amb l’Ateneu Igualadí va arrencar ja des de la seva infància on hi va cursar els estudis. Va formar part de l’entitat abans de la guerra i, després, usurpada dels seus legítims propietaris, no va tornar a posar-hi els peus fins que aquesta retornà als socis, a la fi del franquisme, tasca a la qual va contribuir notablement junt amb d’altres persones. En va esdevenir el primer president entre l’octubre de 1977 i el febrer de 1980 en l’etapa democràtica, sempre fidel al seu esperit ateneista.

Aquest dijous 4 de novembre, el Teatre de l’Aurora, l’Ateneu Igualadí, Òmnium Cultural i la Biblioteca Central d’Igualada retran un petit homenatge a Riba en una acció conjunta a les xarxes socials, publicant cites cèlebres de Riba amb l’etiqueta #taldiacomavui i recordant el 20è aniversari de la seva mort el 4 de novembre de 2001.