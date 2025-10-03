“Història d’un lladre”, de Joan Arqué, inaugura la nova temporada de l’Aurora el 3, 4 i 5 d’octubre

Història d’un lladre, l’última producció del Teatre de l’Aurora, torna a l’escenari el 3, 4 i 5 d’octubre després d’un èxit absolut en la seva preestrena el mes de maig. Amb la direcció de Joan Arqué i la música en viu del compositor pirinenc Arnau Obiols, l’obra pretén resoldre un dilema humà filosòfic: viure en submissió o en llibertat? Després de les funcions a Igualada, l’espectacle s’estrenarà oficialment a la Fira Mediterrània de Manresa el 9 d’octubre.
Història d’un lladre és un al·legat que celebra la diferència. Hibridant música i teatre, presenta un món que no accepta a aquells qui senten o pensen diferent, als qui viuen fora de les normes i les convencions establertes. La producció és una barreja perfecta de titelles, música en viu i un text interpretat per un cos de repartiment excel·lent, encapçalat per Queralt Albinyana, Laura Calvet i Ireneu Tranis.
La direcció de l’espectacle ha estat a càrrec de Joan Arqué, un prestigiós director guardonat amb el Premi Max 2022 i també el Premi Butaca 2021 a la millor direcció, que ha construït un meravellós muntatge on música i paraula s’uneixen per explicar una història apassionant.
Aquesta nova producció del Teatre de l’Aurora no només dona vida a la mítica figura de Perot Rocaguinarda, més conegut com a Perot lo Lladre, sinó que, a través de la seva trobada amb Quixot, explora els límits entre la rebel·lia i l’heroïsme. Aquesta confrontació escènica entre dues icones literàries i històriques també serveix com a mirall dels dilemes contemporanis.
Horaris i venda d’entrades
Les funcions d’Història d’un lladre tindran lloc el divendres 3 i dissabte 4 d’octubre a les 20 h i diumenge 5 a les 19 h. Les entrades tindran un cost de 14 € i es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.