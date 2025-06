Hidratació de la pell a l’estiu

Autor: Genar Esteve, Farmàcia Esteve

Quan arriba l’estiu la pell queda més exposada al sol i l’augment de temperatura provoca més sudoració i pèrdua d’electròlits i aigua. Les radiacions ultraviolades (UV) penetren més profundament i en zones corporals més grans. Afecten molt els canvis d’hàbits que venen amb l’estació més calorosa de l’any, ja que s’incrementen les sortides a l’exterior i el contacte amb l’aigua (dutxes, banys i activitats aquàtiques) i es passa més temps en piscines o el mar i el clor i la sal tenen propietats deshidratants, eliminant els olis naturals i la humitat natural de la pell. Cal posar atenció a no deixar que quedi resseca i endurida, ja que l’abocaria a l’envelliment prematur. S’han d’evitar cremades i, l’exposició extrema de forma continuada que podria provocar càncer de pell.

La suor és el mecanisme corporal per combatre la calor i equilibrar la pell. Però l’alliberament de líquids i electròlits s’han de compensar amb una hidratació adequada i la reposició d’aquestes pèrdues comporta que hom es pregunti què caldria fer per tractar-la i mantenir-la saludable i radiant. I la resposta és: convindria fer actuacions addicionals.

Hidratar bé la pell a l’estiu és essencial per prevenir la sequedat, l’envelliment prematur i els danys solars,

i per lluir un aspecte saludable tot l’any

És crucial mantenir una rutina de tractament adequada. Les normes més elementals comencen amb la hidratació de la pell des de dintre. Beure aigua abundant ajudarà a mantenir l’equilibri i a eliminar toxines.

La hidratació ajuda a prevenir els signes de l’envelliment. Una pell ben hidratada és més resistent i menys propensa a desenvolupar línies fines i arrugues.

Però amb això no n’hi ha prou. Cal augmentar la reposició de la humitat utilitzant humectants almenys dues vegades al dia, i més si es passa molt temps al sol o en activitats aquàtiques, és una bona solució, ja que ajuden a mantenir la pell suau i flexible. Millor optar sempre que es pugui per productes lleugers i a base d’aigua, ja que no obstrueixen els porus. Molts humectants ja venen amb protecció solar incorporada. Elegir un humectant amb SPF pot proporcionar una barrera addicional contra els atacs externs, reduint el risc de cremades solars i altres danys relacionats.

Però la pell també pot irritar-se a causa de la calor, la suor i altres factors ambientals. Utilitzar cremes hidratants que incorporin ingredients calmants com a àloe vera o la camamilla pot ajudar a reduir la irritació i mantenir-la equilibrada. Es recomana sempre que es pugui utilitzar productes de cura que siguin lleugers i no comedògens, especialment aquells que contenen ingredients hidratants com a àcid hialurònic, glicerina i ceramides.

Un protector solar d’ampli espectre abans de sortir a l’exterior no només protegeix contra les radiacions UVA, UVB i infrarojos, sinó que també ajuden a prevenir les taques fosques i l’envelliment cutani. En la rutina de bellesa diària, els protectors solars són productes imprescindibles. No només brinden protecció solar contra els factors perjudicials, sinó que reforcen els elements positius que la pell necessita per fer la seva funció corporal i també per mantenir la seva aparença estètica.

És evident que a l’estiu s’ha de posar especial atenció als tractaments de la pell. Augmentar la hidratació durant aquesta temporada no només ajuda a combatre la sequedat i els efectes nocius del sol, sinó a mantenir la pell saludable i radiant en l’estació en què s’ensenya més. Adaptar la nostra rutina de cura de la pell a les condicions estiuenques ajudarà a lluir una pell saludable, fresca, neta i turgent durant tot l’any.