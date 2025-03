“Havanera del Camí”, una cançó dedicada al Camí de Sant Jaume

En Pere Elias i Montornès és un reusenc apassionat de Camí de Sant Jaume (una part del qual passa per Igualada) i d’aquesta estima en va sorgir una cançó: Havanera del Camí, la lletra de la qual és del mateix Pere Elias i la música del compositor Josep Casanovas, recentment traspassat.

La cançó va ser estrenada en català per la Polifònica d’Alcoi, per la Coral Amadeus de Vigo en llengua gallega i per la Coral Paz de Ziganda en llengua èuscara.

Segons explica en Pere Elias aquesta cançó té un peculiar origen que comença amb el seu afany de caminar, quan era petit, per poder contemplar el mar i que posteriorment, aquell afany el va reviure en recórrer a peu, per primera vegada, el camí de Sant Jaume des de França fins a Finisterre on, en poder contemplar l’oceà Atlàntic, li va fer reviure aquelles emocions de la infantesa. I d’aquí va sorgir la idea d’escriure una havanera dedicada als Camins de Sant Jaume, a la qual va posar música el compositor Josep Casanovas, autor de sardanes, sarsueles i de la marxa nupcial de la Reina Fabiola.

La cançó ha estat traduïda a diverses llengües com l’èuscar per part del poeta i traductor Xabier Kintana, al portuguès pel filòleg i traductor Carlos Ascenso, al francès per la traductora Anne Marie Gonzalez, a l’italià per la traductora Cosima Vergari, a l’alemany per la traductora Rosa M. Garcia i a l’anglès per Joaquim Mallafrè, professor i traductor. En Pere Elias mateix n’ha fet la traducció al gallec, a l’occità i al bable.

Per altra banda, les adaptacions per a cor són obra de Josep Enric Peris. La cançó Havanera del Camí ja s’ha fet arribar a algunes ciutats de l’estat espanyol on ja es treballa per part de diverses corals.