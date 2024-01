Has pres alguna mesura a nivell domèstic per pal·liar els efectes de la sequera?

Publicitat

La problemàtica de la sequera ja fa temps que està a l’agenda del dia i la falta d’aigua preocupa cada vegada més a tots els sectors.

El M.H. President de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, va afirmar ahir en una entrevista a Catalunya Ràdio, que “molt probablement” la regió metropolitana de Barcelona i algunes altres zones de Catalunya entrarien en fase d’emergència la setmana vinent.

Qui dictamina quan s’apliquen les diferents fases és la capacitat en la qual es troben els embassaments, sent per sota de 16% qui marca l’estat d’emergència.

Gran part de l’Anoia es regeix per l’aqüífer Carme-Capellades, i per ara, no s’aplicaran les mesures que Aragonès explicava ahir a 3 cat, ja que l’estat actual és d’excepcionalitat (previ a la preemergència). Per altra banda, els pobles anoiencs que es regeixen per l’embassament Ter-Llobregat, és a dir, Piera, el Bruc, Hostalets i Masquefa i que ja van entrar en preemergència al novembre, sí que se li aplicarien les mesures que va anunciar el President de la Generalitat.

