L’Handbol Vilanova suma una nova victòria a la Lliga Argent femenina contra el La Salle Montcada

CH Vilanova 31-27 CH La Salle Montcada

El Club Handbol Vilanova del Camí va vèncer al La Salle Montcada per 31-27 en el partit corresponent a la dinovena jornada de la Lliga Argent femenina. Amb aquesta nova victòria, les vilanovines són cinquenes, empatades a 27 punts amb les quartes, i a 4 punts de la tercera plaça, que obre les portes de l’ascens.

El partit, disputat al pavelló vilanoví de Can Titó, va començar igualat en els seus primers compassos, arribant les visitants a posar-se per davant en el marcador en els 15 primers minuts. A partir de l’equador de la primera meitat, però, les vilanovines van començar a decantar la balança per arribar al descans 16-11, amb 5 gols de diferència sobre el La Salle Montcada.

L’avantatge aconseguit al final de la primera part es va mantenir a la represa, arribant a ser de 6 gols en alguns moments. Finalment, les vilanovines van segellar un nou triomf amb el 31-27 final.

Dissabte, derbi entre un Igualada a la zona mitja i un Vilanova que vol escalar a la zona alta

El proper partit de les vilanovines serà el derbi contra el Jorba Solà Igualada, onzè a la classificació de la categoria. Les igualadines venen de perdre contra un rival directe com és el Martorell, que està empatat a punts amb les igualadines. Tot i que les 4 darreres places -les del descens- queden a distància, les igualadines no es poden adormir. Les vilanovines, en canvi, tenen l’opció de seguir sumant per intentar accedir a la zona de privilegi de la taula classificatòria.