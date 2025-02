L’Handbol Igualada cau contra el Sant Cugat en un partit complicat

Montaggio CH Igualada 32 – 37 Handbol Sant Cugat B

El passat dissabte, l’Handbol Igualada va perdre per 32-37 contra l’Handbol Sant Cugat B, equip que es troba en la cinquena posició a la lliga i amb qui l’Igualada havia perdut a l’anada de la Lliga Or per 3 gols de diferència.

Només començar l’encontre el Sant Cugat ja es va posar pel davant en el marcador i no va deixar en cap moment que l’equip anoienc els superés. Amb una bona defensa i porteria, els vallesans van dominar amb tranquil·litat el primer període i els igualadins no van poder fer res, encara que van aconseguir que el Sant Cugat no es distanciés gaire en el marcador. La primera part va acabar amb un clar 16-20 favorable als visitants.

A la segona meitat el partit seguir una tònica similar a la del primer període, amb els vallesans sempre per davant al marcador, amb un Igualad que tenia moltes dificultats per trobar la porteria rival. En alguns moments, l’Igualada s’acostava en el marcador, però ràpidament el Sant Cugat tornava a distanciar-se. Al final del partit, el marcador va ser de 32-37 per a l’equip visitant.

Tot i la derrota, l’equip igualadí encara es manté en posicions còmodes a la lliga, però no pot abaixar la guàrdia.

Els propers partits dels igualadins seran el dijous 27 de febrer a Vilanova i la Geltrú a les 20:30h contra l’Infinitumfest CHVNG. Després de la jornada intersetmanal, el pròxim dissabte 1 de març a les 17:45h l’Igualada jugarà contra l’Handbol Gavà A.