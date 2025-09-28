Un article de
Jordi Puiggròs

Periodista i Cap de redacció

28 de setembre de 2025

Un grup de comerciants convoca per dilluns una protesta per l’augment de la taxa d’escombraries

Un grup de comerciants de la ciutat ha convocat per dilluns a les 9 del matí una concentració de protesta a la plaça de l’Ajuntament davant l’augment “desproporcionat i abusiu” de la taxa municipal d’escombraries. Ja fa setmanes que alguns d’ells expressen el seu enuig a través de les xarxes socials. Recordem que l’esmentat augment…

[…]

