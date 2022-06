Gran acollida del taller d’introducció als tints naturals i ecoprint

El diumenge passat va celebrar-se un dels diferents taller programats per aquest 2022 pel Node Anoia del Col·lectiu Eixarcolant. Aquella dia, diverses persones de la comarca, i d’altres vingudes de fora, van desplaçar-se fins a la Casa Can Figuereta de Maians per endinsar-se al món dels tints naturals. A més a més, a la trobada s’hi van compartir coneixements relacionats amb les diferents plantes tintòries que van servir per teixir nous vincles entre els assistents.

Es tracta d’una iniciativa organitzada pel node territorial de l’Anoia que buscava apropar els coneixements d’una de les majors expertes en matèria de color natural a les persones de la comarca. El taller, va córrer a càrrec de Sara de Color.Botánica i va fer les delícies dels assistents. La tallerista andorrana va preparar minuciosament tot el material per tal que les persones participants poguessin treure el màxim partit a les quatre hores de durada de l’activitat.

La primera part del taller va començar amb una introducció teòrica al mordentat: preparació dels teixits prèvia al procés de tenyir. Posteriorment, es va dur a terme una explicació extensa per tal de saber d’on podem obtenir els tints naturals d’una forma senzilla. Es van anomenar diferents possibilitats que tenim a l’abast de tothom com per exemple les restes orgàniques del menjar, o les diferents plantes que podem trobar al nostre entorn, com poden ser les silvestres i així aprofitar per ser més sostenibles amb el medi ambient.

Posteriorment es va realitzar un petit descans que va ser emprat per connectar una mica amb la natura, hidratar-se, per interioritzar els coneixements adquirits a la primera part i alhora per compartir experiències prèvies d’altres cursos i tallers.

Per continuar amb la segona part del taller, i de forma ja més pràctica, es va procedir a fer un mordentat i a tenyir una peça de roba d’un color groc espectacular. Per poder combinar aquesta peça amb d’altres i alhora continuar practicant, es va tenyir un altre teixit amb una tècnica consistent en la realització d’una estampació amb plantes seques on cadascú va poder deixar anar la seva creativitat.

Cal destacar que al llarg de tot el taller, la ponent va compartir una gran quantitat d’informació interessant i valuosa tot explicant d’altres tècniques emprades dins del món dels tints naturals.

Recordar que els diferents tallers programats pel node comarcal són oberts a tothom, alguns d’ells en format gratuït i sense necessitat d’inscripció, d’altres requereixen d’inscripció prèvia i de pagament. Tota la informació de les diferents propostes es troba disponible a la web de l’entitat www.eixarcolant.cat/agenda.

Eugenia López, coordinadora de l’activitat afirma que “Gràcies a la magnífica participació i al fet d’omplir el taller, i atenent als suggeriments de persones que no hi han pogut participar, el grup territorial d’Eixarcolant a la Comarca de l’Anoia continuarà proposant activitats als diferents municipis per tal de nodrir aquesta zona de cursos i tallers relacionats amb les plantes oblidades i tots els seus usos que poden resultar de gran interès pel conjunt de la població ”.