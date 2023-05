Gran acollida de la IV Mostra de Productes del Parc Agrari celebrada a Copons

El passat dissabte 20 de maig, Copons va acollir la quarta edició de la Mostra de Productes del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, un esdeveniment que va rebre una resposta molt positiva pel públic assistent. Amb la participació d’una quinzena de productors locals, va ser una oportunitat per a ells de donar a conèixer i vendre els seus productes, i per als visitants de gaudir de les delicioses tapes que van preparar amb ingredients frescos i de proximitat.

Des de les sis de la tarda, i fins a les deu de la nit, més de mig miler d’assistents a la mostra van tenir l’oportunitat d’adquirir tiquets per degustar els tastets elaborats amb productes provinents del Parc Agrari, com ara hamburguesa de vedella, truita de patates, copes de vi, cervesa artesana, pastís de formatge, pa amb pesto d’ortiga i flors silvestres, talls de mató, gelats i molts altres. L’ambient va ser càlid i familiar durant tota la jornada, amb molta gent interessada a descobrir, tastar i adquirir els productes locals.

A més de la Mostra de Productes, es van organitzar diverses activitats paral·leles per a tots els assistents. El restaurant La Vinya de Copons va oferir una demostració de cuina amb productes del Parc Agrari, preparant plats com una sopa de cireres amb remolatxa i Tataky de poltre amb cruixent de col kale i cebes tendres amb mantega de sàlvia. També es van realitzar tallers gratuïts pensat per al públic familiar, incloent-hi un taller de cuina, un taller de pintacares, un taller de sembrar llavors de varietats hortícoles i ornamentals tradicionals i un taller d’estampació botànica de bosses. Per als amants de la música, la Big Band de Copons va oferir un concert i la jornada va finalitzar amb les seleccions musicals del punxadiscos Marcos Corba.

Aquesta edició de la Mostra de Productors ha estat especialment destacada perquè és la primera vegada que es celebra en format tarda/vespre. Les edicions anteriors, que s’havien celebrat al migdia, van tenir lloc a Santa Margarida de Montbui, Rubió i Capellades. Aquest canvi d’horari va permetre als assistents gaudir de l’activitat en un ambient més relaxat i propiciant una experiència culinària i cultural completa.

Cal destacar que un dels objectius principals del Parc Agrari és contribuir al desenvolupament d’un model agroalimentari i de consum basat en la qualitat i la proximitat a la Conca d’Òdena, a més de ser resilient al canvi climàtic. Aquesta ha sigut la 4a edició de la Mostra de Productes del Parc Agrari, un esdeveniment impulsat per l’Associació de Productors del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, un dels quatre nodes que conformen l’ens del Parc Agrari, juntament amb la restauració i el comerç, el sector turístic i l’administració local. Aquesta edició s’ha dut a terme gràcies a la col·laboració del Consell Comarcal de l’Anoia, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Xarxa de Productes de la Terra i l’Ajuntament de Copons.