Els Goigs de Sant Bartomeu “es passen” a la música electrònica en una versió festiva creada per Nastallat

La Festa Major d’Igualada ha vist com en els darrers anys es reincorporen a l’imaginari col·lectiu diverses tradicions i elements que havien quedat en l’oblit. En aquesta recuperació progressiva hi ha tingut molt a veure la feina de la FESTHI, especialment al voltant de la figura de Sant Bartomeu i totes les activitats que s’hi realitzaven durant la festa des de fa segles.
En els darrers anys, moltes persones han redescobert els Goigs de Sant Bartomeu com a un element més de la Festa, i aquest 2025 els podran redescobrir de nou, en forma de música electrònica, gràcies a la nova producció de Nastallat, el projecte liderat per l’anoienca Laia Rius Borrell que combina música electrònica amb música tradicional d’arrel: una versió dels Goigs de Sant Bartomeu en format de música electrònica. El tema ja es pot escoltar a totes les plataformes.
El so i la lletra tradicional es barreja amb una base fresca i subtil que li aporta un aire ideal per a ser utilitzada en moments de festa més enllà de la tradició. “No volem substituir res, però ens agraden tant que també volem cantar-los i ballar-los en altres contextos”, explica Rius.
“Unir dos móns”
Nastallat és un projecte que ja neix amb la intenció d’unir dos móns diferents a nivell musical, però en aquest cas, i en paraules de la creadora del tema, “es tracta d’una cançó que uneix dos móns, perquè la vam gravar a Mallorca (un espai molt vinculat al projecte en els seus inicis) amb les meves amigues d’Igualada”. Laia Rius també comenta que “portar una cançó tradicional d’Igualada a un projecte que fins ara havia fet només havia fet coses de Mallorca, també és una manera de sortir de la zona de confort”.
El seu objectiu és fer temes d’arreu dels Països Catalans, i aquesta cançó és una manera d’obrir portes a aquesta meta.
“Em fa molta il·lusió, i espero que a la gent d’Igualada li faci il·lusió també”, diu la impulsora de Nastallat, que espera ballar-la per Festa Major.
Les veus d’aquesta versió les han posat Laia Rius, Idoia Costa, Clara Paco i Marta Gràcia. Els arranjaments han anat a càrrec de Laia Rius i Jaume Gelabert, aquest últim també s’ha encarregat de la producció i la mescla a Tramuntana Estudis. El màster està a càrrec de Charly Chicago. La direcció creativa i el vídeo Visualizer han comptat amb Pau Pascual, amb grafisme de Guillem Contestí.
I per rematar-ho, la botiga La Bona Espardenya ha posat el seu granet de sorra a la imatge final.