Glovo fitxa l’exconsellera d’economia, la touenca Natàlia Mas, per al seu consell assessor

L’empresa de repartiment a domicili Glovo ha creat un consell assessor que està format per l’exconsellera d’Economia i Hisenda, la touenca Natàlia Mas, l’expresident de Renfe i exsecretari general d’Indústria Raül Blanco, l’exministre d’Afers Exteriors José Manuel García-Margallo i l’exsecretària general del PDeCAT Marta Pascal, segons han avançat ‘La Vanguardia’ i ‘El Confidencial’ i ha pogut confirmar l’ACN de fonts de l’empresa catalana.
El nou òrgan el completen la responsable de Sistemes i Tecnologies de la Informació de la distribuïdora Prop a Pro, Anna Miralles, i l’exdirector general de Dorna Sports i exmembre de la junta directiva del Barça (2010-2018) Manel Arroyo. Aquest consell persegueix “assessorament extern en diversos temes”.
La plataforma de repartiment a domicili ha subratllat que l’objectiu d’aquestes incorporacions és que serveixin “com a fòrum de consulta estratègica i font de coneixement per a l’equip directiu de Glovo”. En aquest sentit, la companyia ha concretat que aportin “el seu coneixement, perspectiva global i experiència” per fer front “als reptes i decisions estratègiques” que ha d’afrontar la companyia.