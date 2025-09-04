Gestió emocional per a la tornada de vacances

Setembre pot ser un mes complicat si s’han acabat les teves vacances i el que penses és: “Bufff…es va acabar el bo”.
Aquesta simple frase t’està connectant amb un pensament negatiu que no estàs verbalitzant, però si estàs sentint: “el que ve no m’agrada res”, o no t’agrada tant!
I… encara que no ho creguis, aquesta actitud disminueix el teu nivell d’energia, la teva capacitat d’adaptació a la rutina diària i, en funció del nivell d’estrès que et provoca, pot fer més fràgil el teu sistema immunològic de forma significativa.
Per això, gestionar la teva tornada de vacances, amb actitud positiva i mantenint alt el teu nivell de vitalitat, és clau. Et proposo que no et quedis únicament en accions pràctiques, sinó que incloguis una nova visió que potenciï el teu pensament positiu.
Et convido que tinguis en compte aquestes recomanacions:
Canvia la forma en què veus el teu treball
Tant si fas el que t’agrada com si no, el teu treball paga la major part de les coses que t’aporten salut i benestar (habitatge, alimentació, vestit, educació, activitats d’oci, tecnologia, autocura, etc.). Per tant, és la teva font de prosperitat. Si no tinguessis aquest treball, gairebé cap d’aquestes coses seria possible.
Agraeix sempre
Si tornes de vacances significa que t’has pogut anar, les has gaudit i que has tornat a casa amb salut i sense problemes. Acabes de crear records bonics. Agraeix-los!
Prioritza l’important
No perdis temps en accions buides (exemple: massa temps en xarxes socials), que t’impedeixen donar-li espai al que de veritat importa.
Autocura
Continua mantenint-te en contacte amb activitats il·lusionants, espais de descans i autocura.
Utilitza remeis naturals.
A vegades és necessari utilitzar recursos, que et permetin gestionar millor les teves emocions, potenciar el teu nivell d’energia i facilitar la teva adaptació a la rutina. Com a terapeuta de Flores de Bach puc dir-te que aquest remei natural és el millor aliat.
Demana ajuda
La tornada al treball pot ser una veritable font d’estrès, quan amaga causes més profundes, com la insatisfacció, la desmotivació i la pèrdua de sentit. Com coach professional, puc ajudar-te a millorar la teva relació amb el treball o definir una nova orientació laboral, més motivadora per a tu.
En la teva volta de vacances, connecta’t amb els records bonics que has creat, agraeix el treball que et permet gaudir d’un bon nivell de benestar i…cuida’t sempre!
I si necessites “una mà” professional que t’ajudi a gestionar millor el teu estat d’ànim. Parlem!