Gerard Parcerissas torna a l’alcaldia dels Hostalets de Pierola

Gerard Parcerisas ha estat proclamat aquest dimecres, 2 de juliol, nou alcalde dels Hostalets de Pierola pel que resta del mandat. Dani Vendrell, alcalde durant aquest segon any de mandat, va presentar la seva renúncia la setmana passada en una altra sessió extraordinària, com a resultat de l’acord de govern entre ERC i el PSC de 2023, que contemplava el repartiment de l’alcaldia, tenint els socialistes el segon any del mandat.

Parcerisas torna a ocupar la batllia després d’haver encapçalat l’executiu local en el primer any de legislatura. Els regidors de govern mantindran les seves àrees de gestió com fins ara, amb Gerard Parcerisas assumint, a més de l’alcaldia, les regidories de Medi Ambient, Règim Intern i Espai Públic.

Gerard Parcerisas, nascut el 19 d’agost de 1991 (33 anys), encetarà la seva tercera etapa al capdavant de l’Ajuntament, després d’haver ocupat l’alcaldia en l’anterior mandat (2019-2023) i durant el primer any de l’actual mandat.

El nou alcalde ha asseverat en la seva intervenció: «Estic molt satisfet de l’ambient de govern i dels companys. El treball en equip ha estat i continuarà sent el pilar per avançar en propostes, idees i projectes, per seguir treballant pel benestar de les persones, la sostenibilitat econòmica i ambiental.»

També ha recordat inversions i projectes com la recuperació de la Torre del Rellotge com a nou Arxiu Municipal, les millores en sostenibilitat a la piscina municipal o la renovació de la gespa del camp de futbol, entre d’altres. «Queden molts reptes, com la millora de l’edifici de l’IE Renaixença, la situació urbanística de les dues grans urbanitzacions, dinamitzar els polígons industrials, o la relació amb l’abocador.»

Ha acabat la seva intervenció estenent la mà al grup de l’oposició: «Voldria tenir una relació més constructiva amb l’oposició, des del consens i amb la màxima honestedat.»

Per la seva banda, Junts pels Hostalets (4), grup a l’oposició, ha optat per donar els seus vots al seu portaveu, Jordi Parcerisas, que en el seu torn ha afirmat: «Nomenem per tercera vegada un alcalde en aquest mandat, fet que reflecteix una manca d’estabilitat i la fragilitat del pacte, que no pensa en el benestar dels veïns ni té un projecte engrescador, i que només tenia l’objectiu de desbancar Junts pels Hostalets.»

Des de Junts s’ha lamentat dels canvis i de les ocasions perdudes en projectes com el nou pavelló, l’església romànica de Pierola o la modificació del projecte de sanejament per a Serra Alta.

Dani Vendrell, que assumirà la primera tinença d’alcaldia, ha assegurat en una breu intervenció: «Som un molt bon grup de govern, i vull desitjar molta sort al nou alcalde. Aquest relleu no implica res, i demà tot continuarà igual.»