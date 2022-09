Georgina Gabarró, segona al Campionat de Catalunya de Curses de Muntanya

Rècords esmicolats, un nivell altíssim i emoció fins al final. Les Curses per Muntanya han evidenciat el seu immillorable estat de salut a la Taga 2040 (UE Sant Joan de les Abadesses), la cinquena prova de la Copa Catalana i Campionat de Catalunya 2022, que ha coronat com a campions l’Eduard Hernández (Matxacuca) i la Nuria Gil (C L’Areny).

El creixement de les curses per muntanya a casa nostra sembla no tenir sostre. La conjunció de la cinquena prova de la Copa Catalana amb el Campionat de Catalunya feia preveure una participació de luxe i un alt nivell a la Taga 2040, però ben pocs s’esperaven el que va passar diumenge a Sant Joan de les Abadesses. Fins a sis homes van entrar per sota del temps amb què es va guanyar l’any passat, i les dues primeres dones van esmicolar el rècord que existia des del 2019 en aquest exigent recorregut de 28 km i +2000 metres de desnivell positiu.

La reusenca, Núria Gil es converteix en la primera dona en sumar tres victòries al campionat català de manera consecutiva. La corredora del CE L’Areny va arribar a la meitat de la prova amb l’odenenca Georgina Gabarró trepitjant-li els talons. Tanmateix, a la segona part Gil va obrir gas i es va imposar en 3h11’30’’, rebaixant en 21’ el temps amb què Gabarró va guanyar al 2021. De fet, una altra mostra del nivell creixent al nostre país es que la mateixa Georgina Gabarró (G.E.O. Blue motors) va entrar segona en 3h15’16’’ i va millorar en més de 16’ el seu propi temps.

En categoria masculina l’emoció i la tensió va regnar a la línia d’arribada de Sant Joan de les Abadesses. Al final Eduard Hernández es va imposar en 2h40’53’’, a només 22 segons d’un més que satisfet Ivan Calvó. L’igualadí Marc Ollé va haver de fer un gran esforç per poder ocupar un dels primers 10 llocs d’honor del campionat degut a la gran afluència de corredors que s’hi van aplegar.