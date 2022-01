Georgina Gabarró fa doblet al Campionat d’Espanya de curses per neu

L’odenenca Georgina Gabarró s’ha proclamat aquest cap de setmana campiona d’Espanya de Raquetes de Neu després d’imposar-se a la cursa que s’ha disputat Larra-Belagua (Navarra).

Gabarró ha guanyat una cursa d’uns 10 quilòmetres, plena de pujades i baixades i amb una paret final per tancar el circuit que s’havia dissenyat. Georgina Gabarró s’ha imposat a l’andalusa Bea Contreras, una de les favorites i a la veterana Núria Domínguez.

Campiona també per equips amb la selecció catalana

La selecció catalana de curses per neu torna amb bon botí de la seva visita a Navarra per disputar l’estatal de Curses per Neu. El combinat femení s’ha proclamat campió de l’especialitat gràcies als resultats aconseguits per les quatre corredores que formaven l’equip català.

Tot i les molèsties que l’han fet pràcticament aturar-se als cinc quilòmetres de cursa, Georgina Gabarró ha conseguit sumar un sisè lloc que ha estat el que ha arrossegat a la resta de l’equip que ha entrat pràcticament junt. A Gabarró l’han acompanyat el setè lloc de Mireia Hernández, el vuitè de Silvia Puigarnau i el novè de Montse Martínez. Aquests resultats han servit al combinat català imposar-se a les seves grans rivals, les esportistes de l’equip andalús que s’han conformat amb el segon calaix del pòdium tot i el segon lloc de Bea Contreras i el tercer de Mónica Diaz a la general.

L’anoienca fa menys d’una setmana que aconseguia un bronze a l’europeu celebrat a Itàlia. Aquest doblet en raquetes de neu arriba després de l’històric aconseguit a la Copa Catalana de Curses per Muntanya i a la Copa Catalana de Curses Verticals.