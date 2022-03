Georgina Gabarró acaba segona a la GTNS de Portugal

Aquest any la Louzan trail ha estat la primera cursa puntuable per a la famosa lliga Golden Trail National Series organitzada per la marca Salomon.

Els dos atletes del Merrell Trail Team, Georgina Gabarró i Marc Ollé, completaran totes les proves, Olla de Núria i Mitja Ultra Pirineu, per intentar situar-se entre els finalistes que tindran l’oportunitat de córrer la gran final amb tots els finalistes de les GTNS d’arreu del món.

La cursa femenina va estar liderada per Gabarró durant la major part del temps però el primer lloc es va acabar decidint a falta de 4 km per la meta on la corredora portuguesa Inés Marques i Georgina Gabarró van córrer juntes fins a escassos metres de la meta on la portuguesa va acabar sent la vencedora per menys d’un minut de diferència. Per la part masculina, Marc Ollé, va començar amb el grup capdavanter però se’n va anar distanciant una mica durant els primers 10km. Tot i així, Ollé es va sentir més competitiu i va recuperar alguna posició fins a finalitzar en 2h57min en la vuitena posició en una cursa amb un gran nivell de corredors.