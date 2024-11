L’Estat Espanyol en conjunt es troba en un batibull d’emocions arran dels successos ocorreguts la darrera setmana, quan una DANA va descarregar al País Valencià deixant més de dos-cents morts i un munt de desapareguts. Davant de la desesperació sumada a un sentiment d’abandonament institucional per part de la ciutadania, una munió de voluntaris d’arreu s’han reunit per donar suport a les terres valencianes, sumat a totes les donacions de material i menjar que s’han fet a diferents punts del país.

L’Ivan Ruiz, un jove igualadí de vint-i-tres anys explica el seu testimoni com a voluntari “la gent està molt desmotivada, però alhora tenen una empenta per tirar endavant que no sé d’on la treuen”.

Ruiz explica com ell i el seu germà David, van sortir de l’estació de Sants divendres a les 8 del matí amb l’organització “Voluntaris Catalunya DANA”, que sota la direcció del polític d’Alhora, Jordi Graupera, envien autobusos a Picassent, municipi a on els combois s’allotgen per la seva proximitat a la zona més devastada.

Així doncs, quasi dotze després de marxar de Sants, vora les 19-20 h del vespre, van arribar a la zona afectada; després de deixar les coses al poliesportiu i muntar una cuina improvisada amb plaques d’inducció, van començar les tasques de neteja a les 21 h. Van desplaçar-se a Sedaví, una de les zones que ha patit més afectació per la gota freda; allà van estar-hi fins a les dues o les tres de la matinada traient fang d’arreu “no paren d’arribar tràilers amb menjar, roba, aigua i material”.

L’endemà, el grup de voluntaris es dirigia a Picanya, un dels altres municipis que han anat ressonant aquests darrers dies per la devastada que ha fet la DANA al seu pas “era un drama”, explica l’Ivan, “de quatre ponts que hi ha al poble, tres han caigut, tot està molt malament”. Allà, el grup de voluntaris va estar treballant incansablement retirant fang, traient mobles de cases i organitzant ajudes. Ruiz explica impactat que “no hi ha asfalt enlloc, està ple de cotxes amuntegats, les portes dels pàrquings estan rebregades com si fossin fetes de cartó o paper, els murs d’obra estan tirats a terra…” El testimoni de l’Ivan relata un escenari destrossat, que ve acompanyat d’un ambient crispat “la gent està trista, enfadada i amb ràbia, i això és fumut, tota la situació en general fa molta llàstima”. L’igualadí posa en balança el que ha viscut “és increïble, era com que tot allò no podia ser veritat”.

Aquesta setmana la plataforma de Voluntaris DANA.cat continuarà enviant ajuda al País Valencià, de la mateixa manera que van arribant ajudes d’altres plataformes populars, d’institucions i de més, com és el cas de l’Anoia a on quasi tots els municipis han fet recollida de material i han enviat ajudes econòmiques.