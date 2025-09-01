La Generalitat incorpora més expedicions de bus a les línies Igualada-Barcelona i Igualada-UAB

El Departament de Territori de la Generalitat ha anunciat aquest dilluns una sèrie de millores en les línies de bus Igualada-Barcelona i Igualada-UAB. Susi López, Directora General de Transport Públic, i Miquel Vives, regidor d’Urbanisme del consistori igualadí, les han presentat a Igualada durant la tarda de dilluns.
Quatre expedicions més per sentit entre Igualada i Barcelona
L’exprés e5 Igualada – Barcelona disposarà de 33 expedicions per sentit de dilluns a divendres feiners, quatre expedicions més per sentit que en l’actualitat. Es preveuen posar en funcionament el 8 de setembre.
Les noves sortides des d’Igualada seran a les 6.50, 11.20. 15.45 i 20.15 i les noves tornades des de Barcelona a les 9.35, 14.45, 18.30, 21.45.
Una nova expedició més entre Igualada i la UAB
La línia regular Igualada – Martorell –UAB incorpora una expedició per sentit i passarà a oferir tres expedicions d’anada i tres de tornada de dilluns a divendres lectius universitaris. És una millora que es preveu pel 8 de setembre.
Així s’afegirà un nou bus que sortirà des d’Igualada a les 7.20 del matí i un nou bus que tornarà des de la UAB que sortirà a les 18h.
El Pla de millores a tot Catalunya
Es tracta de millores incloses al Pla de xoc de millora del bus interurbà, que el Departament va començar a executar abans de l’estiu i que preveu una inversió de 17.006.758 euros entre aquest 2025 i el 2026 en corredors amb alta demanda o que tenen connexió amb centres de salut o d’ensenyament. En total seran 62 actuacions.
El Pla esta finançat amb vuit milions d’euros del propi Departament i amb nou milions d’euros del Fons climàtic. Al marge del Pla de xoc, el Departament ja ha destinat 4.565.255 euros en millores a la xarxa de busos interurbans entre l’agost de 2024 i l’agost de 2025. Amb tot, el Govern haurà destinat aquest 2025 un total de 104,3 milions d’euros a la xarxa de busos interurbans, un 113% més que la quantitat de l’any 2019.
Susi López ha explicat que “es tracta d’un esforç pressupostari important, perquè tenim els pressupostos congelats”.
Per la seva banda, el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, ha detallat les actuacions que entren en funcionament aquest setembre i ha destacat que “la línia d’autobús que més va créixer entre el 2023 i el 2024 és l’exprés que enllaça Esparreguera i Igualada, que ha passat de 29.000 a 94.000 viatges en només un any, i que no correspon a cap recorregut d’una línia ferroviària”.
Un estiu de queixes dels usuaris per la calor i algunes incidències importants
Durant tot l’estiu, molts usuaris han fet públiques a les xarxes socials o contactant amb La Veu de l’Anoia queixes per haver de viatjar en busos amb l’aire acondicionat inoperatiu, i aquest juliol, un bus va patir una avaria al Bruc que va desembocar en un incendi ràpidament extingit pel propi personal de l’empresa Monbús.
