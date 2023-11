Gemma Humet presenta ‘Miralls’ al Casino de Calaf

Aquest dissabte 11 de novembre a les 19.30 h la cantant i pianista catalana Gemma Humet porta ‘Miralls’ al Casino de Calaf. L’espectacle, dirigit artísticament sota la mirada exquisida de Lluís Danés, és un viatge intimista on revisita les seves pròpies cançons i alguns dels seus referents, com Lluís Llach, Joan Baptista Humet i Clara Peya.

Per assegurar-vos la localitat a l’espectacle cal comprar les entrades de manera anticipada a través del portal entrapolis.com o reservar-les al telèfon 93 869 83 77 o al 620 134 018 (Josep). També es vendran el mateix dia a taquilla, sempre que en quedin de disponibles. El preu de l’entrada per al públic general és de 15 € i per a les persones associades és de 12 €.