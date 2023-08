Gèila Macià aconsegueix el bronze al Campionat Mundial Juvenil d’Escalada

Sant Marti de Tous celebra amb orgull les fites extraordinàries de veïna del municipi, Gèila Macià, qui està aconseguint uns resultats espectaculars la competició d’escalada en corda. Amb determinació i habilitats excepcionals, la Gèila s’ha assegurat el tercer lloc en el Campionat Mundial Juvenil d’Escalada a Corda, demostrant la seva vàlua en un entorn altament competitiu.

La victòria de la Gèila adquireix encara més brillantor en considerar la seva recent conquesta del títol de Campiona Juvenil d’Europa en escalada. La seva incansable dedicació i la seva capacitat per superar obstacles l’han portat a sobresortir en la competició internacional i a ser l’única noia en tota la història de l’escalada espanyola que assoleix una medalla en una competició d’àmbit mundial.

El Campionat Mundial Juvenil d’Escalada a Corda s’ha celebrat a Seül, Corea del Sud, on les condicions climàtiques van presentar un desafiament addicional. Amb una humitat del 90% i temperatures de 34 graus, les condicions no eren ideals per als atletes. Les escaladores japoneses, més adaptades a aquesta situació, van poder desenvolupar-se millor enmig d’aquestes condicions. Moltes escaladores de la categoria sub-16 no van aconseguir passar del primer pas complicat de la via, només quatre d’elles ho van aconseguir.

Aquesta tercera posició és triomf especialment significativa considerant que l’any passat, Macià es va veure obligada a retirar-se de la competició del Campionat Mundial juvenil a causa d’una apendicitis que va requerir una cirurgia d’urgència a Dallas (Estats Units). El seu retorn triomfal reflecteix la seva resistència i la seva determinació per superar les adversitats i perseguir els seus somnis.

Gèila Macià s’ha erigit com l’única escaladora europea i, per descomptat, espanyola a assegurar un lloc al podi en aquest campionat mundial. Malgrat la ferotge competència de les escaladors japoneses, Gèila ha demostrat la seva habilitat per competir en l’àmbit mundial i destacar entre les millors.

A més, per continuar amb el seu recorregut, la touenca està llesta per competir en la categoria de bloc el dissabte 26 d’agost. Amb el seu historial d’èxits, la seva participació promet ser un altre capítol emocionant a la seva carrera esportiva. Veurem el que ens podrà oferir després dels èxits esportius que ha tingut aquest any.