Els Gegants de la Veu surten a la cercavila popular de la Coll@nada, “La Bestialada”

Aquest cap de setmana s’ha celebrat una nova edició de la Festa Major d’Hivern d’Igualada, organitzada per l’associació juvenil La Coll@nada amb quasi una vintena d’activitats per a totes les edats. La novetat d’enguany de Sant Faust era “La Bestialada”, una cercavila participativa i oberta a tothom que tenia per objectiu “donar espai a figures d’imatgeria festiva que no solen aparèixer durant la Festa Major”.

Els Gegants de La Veu de l’Anoia van formar part del recorregut, i dissabte a la tarda es van galantejar pel centre de la ciutat juntament amb altres figures d’imatgeria festiva, per fer gaudir a la canalla.

L’associació juvenil La Coll@anada, ha fet a través d’Instagram una valoració positiva de la Festa Major d’hivern; amb relació a la concentració duta a terme divendres sota el lema “Per una Igualada viva, defensem l’alternativa”, deien “hem omplert els carrers de festa, lluita i autogestió, parlant de la violència de gènere i l’antifeixisme, i reivindicant la defensa de les festes majors alternatives”.

Explicaven en relació amb totes les altres activitats dutes a terme en el marc de Sant Faust que “la Rambla s’ha omplert de cultura popular, amb activitats per a tothom, del més gran al més petit, jocs de taula i glosa, i un sopar popular marcat per una logística precària per la manca de suport de l’ajuntament, però que hem tirat endavant amb esforç i dedicació”.

Finalment, des de la Coll@anada agraeixen l’esforç posar per part del voluntariat i d’altres entitats i col·lectius, que “fan possible les ganes de seguir construint alternatives populars”.