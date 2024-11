Gaudeix de Santa Cecília i la música amb A Cappella Igualada

El 22 de novembre, el Dia de Santa Cecília, és des de fa segles una jornada dedicada a la celebració de la música i de tots aquells que, com la figura de Cecília de Roma, utilitzen la música per expressar les seves emocions, pensaments i esperances. La seva vida exemplifica la força transformadora de la música, que transcendeix les fronteres del temps i de les cultures, i segueix sent una font d’inspiració per a tots els músics del món.

L’expressió a través de la música no té edat per començar a desenvolupar-se. A Igualada, l’acadèmia , podràs trobar molt més que classes de música. T’ajudaran a descobrir el teu talent i a convertir-te en un autèntic artista.

A l’acadèmia A Cappella Igualada tindràs l’opció de fer classes individuals i grupals, completament adaptades a les teves necessitats i preferències. La seva filosofia es basa en fer créixer el teu potencial, sempre al teu ritme i adaptant-se al màxim a tot allò que necessitis.

Entre les seves disciplines podràs trobar classes de:

Cant

Guitarra

Ukelele

Piano

Violí

I molt més

Per aconseguir extreure el teu potencial artístic, aprendràs amb professionals apassionats que t’acompanyaran a cada pas del camí. Fes realitat el teu somni musical amb A Cappella Igualada. Quin millor dia que una data assenyalada com Santa Cecília per començar a viure la màgia de la música?