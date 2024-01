Garden Pizza: una massa artesanal situada entre les millors del món

Garden Pizza, una joia gastronòmica nascuda al Vallès i amb un local al centre d’Igualada, s’ha posicionat fa poc entre les 50 millors cadenes de pizzeria artesanal del món a la prestigiosa guia 50 Top Pizza, amb la 46a posició. Aquest reconeixement ha estat acompanyat pel prestigiós Green Oven, atorgat a només 5 cadenes més de la llista pel seu compromís amb pràctiques sostenibles. També es va endur el reconeixement One To Watch – Premi Federgroup, com a restaurant revelació de la llista.

Fundada a Sant Cugat l’any 2018 en un antic garden, ja s‘ha convertit en un referent incontestable de la pizza artesanal de qualitat, amb cinc locals a Catalunya que fusionen el gust per l’artesanal amb un profund respecte per la natura. És inevitable preguntar-se què és el que converteix Garden Pizza en una experiència tan única perquè la crítica l’hagi aclamat tant a escala global. Quin és el secret? Allò que diuen de “el secret rau en la massa” és certament una invitació a descobrir-ho.

“Elaboren la massa amb una nova farina que millora la fermentació, la digestibilitat i proporciona aromes excepcionals”

La joia de la corona de Garden Pizza és la seva massa artesanal d’estil napolità. La massa napolitana es distingeix per tenir una textura fina i cruixent als extrems i més tendre al centre, sent esponjosa, gràcies a l’aire insuflat durant el seu amassat. Hem indagat una mica més en com és la massa de Garden Pizza i tot això de la massa és molt més complex del que sembla. Per començar, sabem que la deixen fermentar entre 48 i 72 hores. I que l’elaboren des de fa menys d’un mes amb una farina única en el mercat, la prestigiosa Petra. Es veu que aquesta farina marca tant la diferència que ha sigut la gran aposta per la massa de Garden Pizza. I és que en el món de les pizzes i les farines, és tan exclusiva que són dels pocs en l’estat espanyol que l’utilitzen. Per a produir-la, utilitzen una tècnica de germinació controlada que millora la fermentació, la digestibilitat i proporciona aromes excepcionals. També és 100% natural, sense additius ni conservants, i també destaca per la seva sostenibilitat. Amb la determinació de mantenir aquesta excel·lència, impulsen un projecte d’investigació i desenvolupament per millorar constantment aquesta massa.

Això sí, no tot recau en la massa i el producte. L’essència de Garden Pizza va més enllà de la pizza en sí mateixa. Només cal entrar al local per adonar-se’n: un espai amb molta planta, amb molta llum natural, diàfan, sostres alts, acollidor… Aquesta connexió entre natura, arquitectura i gastronomia és també una de les raons per les quals ha conquerit el cor de la crítica gastronòmica mundial.