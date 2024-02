Gal Gomila presenta el seu llibre “Sotto voce” a Òdena i Igualada

Publicitat

Demà dissabte 17 de febrer i el proper dijous 22 l’escriptor odenenc Gal Gomila presentarà el seu darrer llibre, Sotto voce. La presentació a la Biblioteca l’Atzavara d’Òdena serà a les 12 del migdia i comptarà amb la presència de l’autor i de Marina Llobet, escriptora i professora de llegües estrangeres.

La presentació a la Biblioteca Central d’Igualada serà a les 7 de la tarda de dijous i comptarà amb la presència de l’autor que estarà acompanyat per Cristina Domènech.

La novel·la, que es va llançar al mercat el passat dijous 25 de gener, situa part de la seva trama a Òdena. Un prestigiós músic apareix assassinat dins del seu cotxe amb el bocí d’una carta d’amor. La Clàudia Blanch, investigadora dels Mossos d’Esquadra, mirarà d’esclarir l’horrible homicidi en el si de la Catalunya més rural, i s’hi implicarà més enllà del deure professional. A pocs dies d’un important judici familiar i amb una misteriosa pedra de llamp envoltada de llegendes, la investigadora s’endinsarà en un món d’aparences i rancúnies que daten de temps enllà. Un relat que el lector compaginarà amb el lirisme dels jocs imaginaris d’un nen que intenta fugir de la realitat creant-se’n una a mida, on les normes són simples, i la primera, la més important, és evitar el mal que habita a la Casa dels Llamps. L’obsessió ho farà trontollar tot, allò real i allò imaginari, el deure i la justícia.

L’estrena del thriller ha estat a través de la promoció d’un booktrailer on es pot veure una escena de l’autor a Òdena, i la investigació del cos de Mossos d’Esquadra. (https://www.youtube.com/watch?v=AtQfAs_DrB4).

Gal Gomila (Òdena, 1976) és diplomat en Magisteri per la URL Blanquerna i màster en Humanitats, va iniciar-se en la literatura i la música des de ben petit de la mà ferma del seu pare. És president del Grup Humanista Aficción i promotor i editor del Premi Literari Sant Jordi a Instagram. Durant la seva trajectòria docent ha passat per la Facultat URL Blanquerna, l’Escola de Música Joan Llongueres, el Conservatori Superior de Música del Liceu i l’Escola Virolai. Com a escriptor, té diversos articles publicats en l’àmbit de l’assaig educatiu, com també en revistes de divulgació i pedagogia. Ha publicat tres obres: Rebeldía (Entrelíneas Editores, 2020), guardonada amb el Premi Corcel Negro; El concert més petit del món (El Cep i La Nansa Edicions, 2022), i Sotto voce, finalista al Premi Ramon Llull de les Lletres Catalanes.

