Gairebé 94.000 anoiencs tenen dret a votar el proper diumenge a les eleccions catalanes

Un total de 93.687 anoiencs tenen dret a votar el proper diumenge en cadascun dels 33 municipis de la comarca, en les eleccions per a escollir el Parlament de Catalunya. Igualada és qui n’aporta més, fins a 29.416 persones amb dret a vot, seguit de Piera (12.978), Vilanova del Camí (9.499) i Santa Margarida de Montbui (7.319), segons dades aportades per l’Instituto Nacional de Estadística (INE) corresponents al mes de març d’aquest any.

L’habitual maquinària electoral ja està a punt a tota la comarca pel que fa a la distribució de meses i paperetes, en els col·legis electorals habituals, sense massa novetats. La mateixa tònica es repetirà d’aquí un mes, doncs recordem que el 9 de juny hi ha eleccions europees.

D’altra banda, per primera vegada, els resultats de tots els municipis de l’Anoia, i els totals de Catalunya, es podran seguir en temps real des de l’aplicació de La Veu -disponible per a mòbils i tauletes Android i IOS- i al web veuanoia.cat, durant tot el dia, primer amb la participació, i a partir de les 8 del vespre, amb l’escrutini.

A nivell de tot el país, en els comicis del 12 de maig s’incorporen al cens 243.004 persones per haver complert la majoria d’edat des de l’última cita amb les urnes al Parlament –es tracta d’una xifra més alta que en les anteriors (211.667) i, de fet, la més alta des del 2003, fossin després de legislatures més curtes o més llargues que la que ara acaba.

Pel que fa als mitjans materials, les eleccions comptaran amb 5.799.820 paperetes, 6.289.920 sobres de votació i 139.590 còpies de manuals per als membres de les meses.

Recordem que aquest 12-M s’escullen els 135 diputats del Parlament: 85 per a circumscripció de Barcelona, 18 per la de Tarragona, 17 per la de Girona i 15 per la de Lleida. Els ciutadans poden triar entre 64 candidatures i s’hi presenten un total de 2.164 candidats (1.038 dones i 1.126 homes). Unes xifres no gaire diferents a les de fa tres anys, quan s’hi van presentar 1.020 dones i 1.155 homes. Així doncs, hi ha 18 dones més i 29 homes menys entre els candidats.