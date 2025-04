El futbol anoienc, a la recta final de la temporada

El mes d’abril marca el començament de la recta final de la temporada per als equips de futbol de la comarca de l’Anoia. Repassem com es troben les classificacions i els resultats dels equips de la nostra comarca en les diferents divisions del futbol territorial.

Tercera RFEF: L’Igualada femení, a la zona mitja

La temporada al grup 3 de Tercera RFEF femenina està sent molt exigent per al conjunt igualadí. A falta de quatre jornades, les blaves són vuitenes, amb un còmode avantatge de 7 punts respecte la zona mitja baixa, però massa lluny dels 59 punts de l’AEM de Lleida B, tercer classificat i equip de play-off. Tot indica que Espanyol B i Llevant Les Planes B es disputaran el títol de campiones. Aquest diumenge rebran al Castelló a Les Comes.

Lliga Elit: El San Mauro, a assegurar el play-off a casa

La Lliga Elit masculina és una de les competicions amb més igualtat del futbol català. La UD San Mauro es troba en sisena posició, tancant la zona de play-off d’ascens a Tercera RFEF masculina. Els mauristes s’enfrontaran al Figueres a Montbui amb l’objectiu de trencar la mala ratxa i recuperar posicions a la zona alta i allunyar l’amenaça del Rubí, setè a 3 punts dels grocs. Serà l’inici d’una sèrie d’enfrontaments amb rivals directes de la part alta, que inclouen el Sant Just i que acabaran contra el Vic, actual líder.

Primera Catalana: L’Igualada en la batalla pel play-off

A cinc jornades per al final de la lliga, el primer equip masculí del CF Igualada ha entrat de ple en la lluita del play-off d’ascens a la lliga Elit. Després de derrotar a Les Comes al Singuerlín, els blaus es troben empatats a 48 punts amb el Nàstic de Manresa, amb qui s’hauran d’enfrontar en les properes jornades. Els play-offs d’ascens es disputaran entre els tres millors segons classificats de cada grup i el tercer millor classificat de tots els grups, que ara mateix correspondria al Grup 2.

Segona Catalana: Objectius diferents

Els tres equips anoiencs de Segona Catalana viuran les properes jornades de lliga amb objectius diferents.

El FC Fátima és l’equip més ben classificat, en cinquena posició i tancant la zona de play-off d’ascens amb 40 punts, tot i que haurà de batallar per mantenir-se amb opcions, ja que el Berga, sisè, es troba a només 1 punt de distància.

El CF Vilanova, per la seva banda, es troba en novena posició amb 31 punts, 5 per sobre del descens.

Després d’uns enfrontaments contra rivals de la zona alta, els vilanovins buscaran recuperar-se i sumar punts importants per tal de segellar la permanència a la categoria sense patir més del compte.

Finalment, l’AE Piera es troba en dotzena posició, empatat a 26 punts amb el Can Rull, primer club en zona de descens. Els pierencs necessiten seguir sumant punts en les properes jornades per allunyar-se tan com puguin del perill.

Tercera Catalana: Els anoiencs, protagonistes a dalt i a baix

El grup 13 de Tercera Catalana té als dos equips anoiencs que hi participen en situacions diametralment oposades.

D’una banda, el CF Capellades haurà de consolidar l’ascens directe recuperant la dinàmica victoriosa que ha perdut en els darrers partits. Amb 56 punts, i tot i tenir a l’Olivella a 7 punts de distància, els líders no poden adormir-se en els partits que resten.

A l’altre extrem de la classificació, el FC Masquefa obre la zona de descens amb 29 punts. Ara mateix el separen 6 punts amb el dotzè classificat, un Sant Pere Molanta que, per coeficient, també seria candidat a un possible descens d’entre els diferents grups. Els masquefins tenen 5 finals per assolir el repte, però necessiten que els rivals directes punxin.

Quarta Catalana: Els candidats anoiencs a pujar a tercera

Al grup 24 de Quarta Catalana, l’Igualada City, club amb una temporada de vida, es troba en una còmoda tercera posició amb 57 punts. L’ascens directe els queda a 9 punts, però sembla que el play-off està ben lligat. És l’únic candidat anoienc del grup a l’ascens de categoria.

Al grup 28, el Calaf comença a fer matemàtiques per veure quan podrà certificar l’ascens. Amb 9 punts per jugar, el Calaf es troba a 5 del segon, el Santa Coloma de Queralt, que ara mateix disputaria el possible play-off d’ascens.

Al grup 25, l’Hostalets és líder, a 4 punts de l’Ateneu Igualadí, que obre la zona de play-off. La resta d’equips del play-off serien el Carme, el Tous i l’Òdena, amb el San Mauro B, el Fàtima B i la UD Montserrat amb opcions d’entrar-hi.