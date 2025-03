Futbol #3aCAT: El Masquefa s’emporta el derbi contra el Capellades

Resultats del Partit

Masquefa, F.C. vs Capellades, C.F. Tercera Catalana Masquefa, F.C. 3 – 1 Capellades, C.F.

El FC Masquefa va derrotar al líder del Grup 13 de Tercera Catalana, el CF Capellades, per 3-1 en el derbi anoienc de segona volta. L’equip de l’Anoia Sud va saber aprofitar les oportunitats davant d’un Capellades que no es trobava còmode en el joc. Amb aquest resultat, els masquefins són tretzens amb 26 punts, els mateixos que el Sant Pere Molanta – dotzè classificat i possible descens -, i a 3 punts del Begues, que és el primer en salvar-se. El Capellades, per la seva banda, segueix líder, mantenint un còmode avantatge d’11 punts respecte el segon classificat.

L’equip masquefí, en què Joan Ruiz s’estrenava com a entrenador – amb el fins ara tècnic Josep M. Esposa com a segon -, es va avançar als 4 minuts de partit amb un gol de Sergi Sánchez. Als 20 minuts de la primera part, Albert Longaron va posar l’empat al marcador, que ja no es mouria de l’1-1 fins passat el descans.

A la segona part, Sergi Sánchez va tornar a marcar al minut 65 per al FC Masquefa, recuperant la iniciativa dels de l’Anoia Sud amb el 2-1. En el tram final del partit, els masquefins van ampliar distàncies de la mà de Joan Rosell, ja al minut 82.

El proper compromís del CF Capellades serà el dissabte a les 16h, en un duel contra l’Olivella, segon classificat. Els capelladins tindran una gran ocasió d’ampliar la distància al liderat amb un rival directe. Els masquefins rebran al cuer, el Torrellenc, el diumenge a les 17h. L’equip de l’Anoia Sud tindrà una bona oportunitat de sumar uns punts vitals per a la permanència.