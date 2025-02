Futbol #2aCAT: el Vilanova s’emporta el derbi contra el Fàtima; el Piera perd després de 4 partits

El CF Vilanova i el FC Fátima, dos dels equips anoiencs de Segona Catalana van viure la passada jornada el primer dels 3 derbis que es disputaran en aquesta segona volta de lliga. El Piera, per la seva banda, va caure a casa d’un rival directe com és l’Avià.

El derbi de la Conca d’Òdena es queda a Can Titó

Resultats del Partit

Vilanova del Camí, C.F. vs Fátima, F.C. Segona Catalana Vilanova del Camí, C.F. 1 – 0 Fátima, F.C.

El CF Vilanova va superar per la mínima, 1-0, al FC Fátima en el derbi entre els dos equips de la Conca d’Òdena. Si en la primera volta, el triomf va ser per als igualadins, en aquesta segona volta de la competició van ser els de Vilanova del Camí els qui es van imposar. Amb aquest resultat, tant igualadins com vilanovins segueixen en cinquena i sisena posició de la classificació respectivament, però ara només els separa 1 punt de diferència.

L’enfrontament va començar amb els dos equips molt lluitadors i ben posicionats al camp, fet que va dificultar la creació d’ocasions clares de gol. La tònica es va mantenir durant tot el primer temps, en què les ocasions de gol van ser escasses.

El Fàtima va sortir amb més intensitat a la segona part, pressionant l’àrea rival durant els primers minuts. El CF Vilanova va resistir en defensa i amb els minuts es va fer amb el control del joc. Al minut 54, Gabri va aprofitar una jugada d’estratègia a la sortida d’un córner centrat per Eric Segovia i va marcar el gol que acabaria sent decisiu.

Els minuts finals del partit es van viure amb nerviosisme a ambdues bandes del terreny de joc. El Fàtima es va bolcar en atacar, i fins i tot va aconseguir fer un gol, posteriorment anul·lat. El Vilanova, per la seva banda, va treballar en defensa davant dels embats visitants.

El proper partit dels vilanovins serà contra el Gironella, setè classificat a 3 punts dels anoiencs. El FC Fátima, per la seva banda, visitarà el camp del Joanenc, un dels rivals més exigents de la lliga, que es troba en segona posició de la taula.

El Piera cau contra un rival directe

Resultats del Partit

Avia, U.E. vs Piera, A.E. Segona Catalana Avia, U.E. 1 – 0 Piera, A.E.

L’AE Piera va caure per 1-0 a casa de l’Avià, un rival directe a la zona baixa de Segona Catalana. Amb aquesta derrota, els pierencs són catorzens, i es troben en zona de perill, tot i que encara queda molta temporada per endavant.

En la primera part, tot i que l’equip va trobar-se còmode en atac, no va aconseguir marcar. Els locals, en canvi, van aprofitar una jugada just abans del descans per posar-se per davant al marcador, establint un 1-0 que acabaria sent definitiu.

Tot i el gol en contra, la segona part va estar dominada pel Piera que, tot i els nombrosos esforços en fase ofensiva, no va tenir sort de cara al gol. Els de l’Anoia Sud portaven 4 partits sense conèixer la derrota. Amb aquesta derrota, els pierencs veuen com l’Avià els avança a la taula, tot i que el tenen a només 1 punt de diferència. El proper partit del Piera serà contra el Berga, quart classificat de la lliga.