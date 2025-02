Futbol #2aCAT: victòries del Piera i el Vilanova, derrota del Fàtima

La jornada 17 de Segona Catalana ha deixat canvis importants en la classificació per als equips de l’Anoia que hi participen, competint al grup 4 de la categoria.

Sabadell Nord, C.F. vs Piera, A.E. Segona Catalana Sabadell Nord, C.F. 2 – 4 Piera, A.E.

El Piera va aconseguir una important victòria contra el Sabadell Nord en un partit clau per sumar punt de cara a la permanència. El resultat deixa als pierencs en onzena posició, tot i que hauran de seguir mantenint el ritme per distanciar-se de la zona perillosa, en què 6 equips es troben en 4 punts.

Els pierencs van obrir el marcador amb un gol de Yanis Núñez al minut 25 del primer temps, però van veure com el Sabadell Nord al minut 40.

Ja a la represa, els de l’Anoia Sud es van tornar a avançar, amb un altre gol de Núñez al minut 64. Amb el marcador a favor, els pierencs van veure com novament, a falta de 18 minuts per al final del partit, els locals tornaven a empatar.

No va ser fins al minut 83 quan Núñez va marcar i signar un hat-trick per tancar el resultat. Els darrers instants del partit van servir per a que els pierencs arrodonissin el partit amb un nou gol de Núñez, que va acabar fent un pòquer per tancar una jornada immillorable per al club anoienc. El proper partit del Piera serà el diumenge a les 12h contra el Sant Quirze del Vallès, vuitè classificat.

Vilanova del Camí, C.F. vs Berga, C.E. Segona Catalana Vilanova del Camí, C.F. 1 – 0 Berga, C.E.

El CF Vilanova va aconseguir una nova victòria aquesta setmana, imposant-se per la mínima al Berga, quart classificat. Els vilanovins són ara sisens a la classificació, a un punt del Fàtima, cinquè.

Els locals van gaudir de les millors oportunitats del primer temps. També va haver-hi polèmica per un possible penal no xiulat sobre el jugador del Vilanova Ethan Ruiz. Al minut 38 de la primera part, va arribar el gol dels vilanovins, obra de Luis Alejandro Hernández.

El marcador ja no es mouria en tota la segona part, en la qual el Berga va tenir molt més protagonisme en el joc. El proper partit dels vilanovins serà contra el Barberà Andalucía el dissabte 9 de febrer a les 19:50h.

Avia, U.E. vs Fátima, F.C. Segona Catalana Avia, U.E. 4 – 1 Fátima, F.C.

El Fàtima va perdre per 4-1 a casa de l’Avià. El resultat manté als igualadins en cinquena posició, tot i que es tracta de la tercera derrota consecutiva que pateixen.

L’Avià es va avançar passat 11 minuts des del xiulet inicial. Els igualadins, però van poder reaccionar i igualar el marcador prop de la mitja hora de partit, obra de Josep Navarro.

Ara bé, només 5 minuts després els locals es van tornar a posar per davant al marcador. Instants abans del descans, els locals van fer el 3-1.

Amb tota la segona part per davant, la sort no va somriure als igualadins, que no van poder reduir distàncies i van veure com, a falta de 5 minuts per al final del partit, l’Avià feia el 4-1. El proper duel dels igualadins serà diumenge 9 de febrer contra el Berga a Can Massarnau.