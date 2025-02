Futbol #2aCAT: el Fàtima es retroba amb la victòria, el Piera empata i el Vilanova perd

La jornada 18 del Grup 4 de Segona Catalana ha portat la primera alegria en 3 partits per al FC Fátima, que ha recuperat el camí de la victòria. El Piera va sumar un punt imporant per a seguir allunyant-se de la zona perillosa i el Vilanova, tot i la derrota, es manté a la meitat superior de la classificació.

Resultats del Partit

Fátima, F.C. vs Berga, C.E. Segona Catalana Fátima, F.C. 1 – 0 Berga, C.E.

El FC Fátima va superar al Berga, rival directe a la zona alta de la classificació, per 1-0. Amb aquesta victòria, els igualadins trenquen una ratxa de 3 derrotes seguides i es mantenen a la cinquena posició de la taula.

Després d’una primera part sense encert de cara a porteria, la sort va somriure al Fàtima per primera vegada en 3 jornades. Isidre Marsiñach va ser l’encarregat de fer l’únic gol del partit al minut 58, que va servir als d’Igualada per vèncer a un rival directe, que actualment és quart a la classificació.

La propera setmana, el Fàtima i el Vilanova del Camí viuran el primer derbi anoienc de la segona volta a la categoria. A més, ambdos clubs són cinquè i sisè respectivament.

Resultats del Partit

Piera, A.E. vs Sant Quirze Valles, F.C. Segona Catalana Piera, A.E. 2 – 2 Sant Quirze Valles, F.C.

L’AE Piera va aconseguir empatar un partit contra el Sant Quirze del Vallès que se li havia complicat, amb un 0-2 en contra als 20 minuts de partit i un jugador menys gairebé tota la segona part. Els pierencs són dotzens, però han de seguir sumant per aconseguir més tranquil·litat.

El partit no va començar bé per a l’equip pierenc, que va veure com el Sant Quirze s’avançava al marcador i posava distància en 3 minuts. El primer gol rival va arribar als 17 minuts de la primera part, i al minut 20 el Sant Quirze va fer el 2-0. El partit es complicava per als pierencs, que a la represa van quedar-se amb un home menys després de l’expulsió de Villegas al minut 50.

Afortunadament per als interessos dels anoiencs, Uriguen va retallar distàncies al minut 56 del partit. La missió era complexa, però els pierencs van aconseguir, al minut 83, el gol de l’empat, obra de Vaqué. El proper partit dels de l’Anoia Sud serà contra l’Avià, un dels rivals de la zona baixa de la classificació. Si els pierencs aconsegueixen sumar els 3 punts, podrien aprofitar per obrir espai amb un dels rivals de la zona perillosa.

Resultats del Partit

Escola F. Barbera Andalucia vs Vilanova del Camí, C.F. Segona Catalana Escola F. Barbera Andalucia 3 – 1 Vilanova del Camí, C.F.

Derrota del CF Vilanova aquest passat dissabte contra l’Escola F. Barberà Andalucía a domicili per 3-1, en un partit que es va creuar, des del minut 1, per als vilanovins. El partit va començar malament amb un gol advers en una badada, que va pujar al marcador el primer gol dels locals al minut 1.

Malgrat el contratemps, el CF Vilanova va intentar mantenir el pla previst i la primera part va ser més aviat de poder a poder entre ambdós equips. L’empat arribava amb un gol de Petit al minut 26, després d’una pèrdua del rival que Rodríguez va recuperar per plantar-se sol davant del porter i fer l’1 a 1.

El partit estava igualat i domini del joc repartit, però un “gol psicològic” dels locals abans del descans va capgirar l’ànim i les aspiracions del CF Vilanova, com assenyala el tècnic vilanoví. A la represa, el CF Vilanova va sortir obligat a buscar una mica més al rival per intentar la remuntada, però no va poder ser. L’equip local va ser més intens i va marcar un tercer gol al minut 51, deixant els vilanovins en una situació difícil.

Els vilanovins s’enfrontaran al Fàtima a Can Titó el proper dissabte, en el primer derbi comarcal de la segona volta. Els de Vilanova són sisens, a 4 punts dels igualadins.