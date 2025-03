Futbol #2aCAT: El Vilanova cau contra el Joanenc i el Fàtima s’emporta el derbi contra el Piera

La Segona Catalana va tornar de l’aturada per carnestoltes amb un partit entre equips anoiencs, el FC Fátima es va imposar a l’AE Piera en la visita dels de l’Anoia Sud a Igualada. Per la seva banda, el CF Vilanova del Camí s’enfrontava a un repte majúscul davant del Joanenc, que es va imposar als vilanovins a Can Titó.

El FC Fátima derrota en el darrer minut a l’AE Piera, que es troba en posicions de descens

Resultats del Partit

Fátima, F.C. vs Piera, A.E. Segona Catalana Fátima, F.C. 2 – 1 Piera, A.E.

El duel anoienc entre el FC Fátima i l’AE Piera va comptar amb un final d’infart en què els d’Igualada es van imposar en el darrer minut del partit als de l’Anoia Sud per 2-1. Amb aquest resultat, els del barri de Fàtima d’Igualada segueixen en cinquena posició, tancant la zona de play-off d’ascens, mentre que el pierencs es troben tretzens, en plaça de descens i a 2 punts de la salvació.

El partit, disputat a Can Masarnau, va començar a moure’s abans de la primera mitja hora, quan els pierencs es van avançar amb un gol de Dani al minut 25. No va passar ni un minut quan Edwin va aprofitar un error defensiu del Piera per empatar el marcador per al Fàtima.

A la segona meitat, es va produir una polèmica per un possible penal no xiulat favorable a l’AE Piera, protestat pels de l’Anoia Sud però que no va arribar a port. El partit va continuar fins que, en el minut 89 de partit, quan l’empat semblava definitiu, un nou error del Piera va permetre a Isidre Marsiñach marcar el 2-1 definitiu.

El proper partit del FC Fátima serà contra l’actual líder de la classificació, el Ripollet. Serà diumenge a les 12h. El Piera, per la seva banda, té un partit important a casa contra el Joanenc, segon classificat de la lliga. Es disputarà el proper diumenge a les 12h.

El Vilanova cau contra el segon classificat de la lliga

Resultats del Partit

Vilanova del Camí, C.F. vs Joanec, F.C. Segona Catalana Vilanova del Camí, C.F. 0 – 2 Joanec, F.C.

El CF Vilanova va perdre el partit contra el Joanenc, que es va imposar per 0-2 en un duel disputat i amb poques ocasions clares. L’entrenador, Fede Rosendo, es mostra satisfet amb l’esforç dels seus jugadors. El Vilanova es manté 10 punts per sobre del descens i a tres punts de les places de play-off, després de la victòria del Fàtima aquest cap de setmana.

“Sabíem que seria un partit molt complicat, en què havíem d’estar al 100% durant els 90 minuts i aprofitar les poques ocasions que tinguéssim”, explica l’entrenador Fede Rosendo.

Durant la primera part, el Joanenc va dominar la possessió, però el Vilanova va defensar de manera compacta, sense concedir espais. L’únic ensurt abans del descans va arribar després d’una pèrdua en la sortida de pilota, però Yerai, el porter vilanoví, va evitar el gol amb una gran aturada, que va permetre marxar al vestidor amb 0-0 al marcador.

Equip titular del CF Vilanova la passada setmana © Marc Domingo

A la segona part, el Vilanova va sortir més ofensiu i va pressionar més amunt, fet que li va permetre sentir-se més còmode i incomodar el Joanenc. Quan millor estava l’equip, va arribar el 0-1 al minut 70, en una acció desafortunada dins l’àrea. “Va ser una jugada per l’esquerra, un centre que va generar confusió entre el porter i els centrals, i la pilota es va passejar per davant de tots fins a acabar entrant al segon pal”, lamenta Rosendo.

Amb el marcador en contra, el Vilanova va haver de bolcar-se en atac buscant l’empat, però en el temps afegit, en un contraatac, el Joanenc va sentenciar amb el 0-2. Malgrat la derrota, el tècnic es va mostrar orgullós del treball de l’equip. “Si competim així contra la resta de rivals, estic segur que pocs equips ens podran guanyar”, afirma.

El Joanenc, un dels candidats al títol, va demostrar el seu potencial, però el Vilanova va saber plantar-li cara.

El pròxim compromís vilanoví serà diumenge a les 17h contra el Navàs, cuer de la classificació.