Funerària Anoia incorpora la possibilitat de seguir en “streaming” les cerimònies de comiat

Davant la situació derivada de la pandèmia per Covid-19, que ha provocat diverses mesures de protecció, a Funerària Anoia han creat un nou servei que permetrà assistir virtualment a la cerimònia de comiat dels difunts. És de les primeres empreses fúnebres del país que crea un sistema de visualització en “streaming” de les misses o cerimònies que es fan habitualment a la sala d’actes del Tanatori d’Igualada, ubicat a la carretera de Vilanova.

El director de Funerària Anoia, Jaume Gabriel, ha explicat a La Veu que “durant el confinament perimetral molta gent no es va poder acomiadar, van ser unes setmanes molt dures, i calia buscar una solució a aquesta situació, perquè no es podia tornar a repetir. Hem trobat la tecnologia necessària per poder veure la cerimònia de comiat en directe, des de la nostra pàgina web”. D’aquesta manera, els familiars directes de tots els difunts podran assistir físicament, si les mesures decretades pel govern així ho permeten, a la cerimònia, però tothom que vulgui podrà veure-ho al mateix temps des de casa.

No és aquesta la única novetat que des de Funerària Anoia han preparat. També hi ha ara la possibilitat que la família del difunt pugui aportar fotografies i records, i des de l’empresa igualadina s’elabora un vídeo que es passa durant la cerimònia. “Penseu que cada vegada hi ha més gent que no vol missa, ni res que sigui de caire religiós. Es busquen noves fórmules, com que família o amics parlin, i reproduir un vídeo resulta molt bonic en un moment dolorós… També hi ha la possibilitat de gravar la cerimònia i que la família se la pugui emportar a casa”, explica Jaume Gabriel.

D’altra banda, com a mesura de seguretat, Funerària Anoia ha incorporat a l’entrada del Tanatori una càmera termogràfica que registra la temperatura corporal de tothom que entra. “Permet donar la tranquil·litat a tothom que hi ha a l’interior, perquè moltes famílies ens preguntaven si teníem la seguretat que la gent que entrava estaven lliures del Covid-19. Si ara entra algú amb febre, li aconsellem que no entri”.

Funerària Anoia segueix, doncs, adaptant-se als nous temps i incorporant nous serveis i funcions. La pàgina web, per exemple, té ara un caràcter molt més social. Hi ha un “Llibre de Vida” que sempre està obert on tothom pot escriure paraules de record per a un difunt que coneix. Té forma de túnel del temps, així, d’aquí uns anys, hi haurà escrit el testimoni de milers d’igualadins i anoiencs. Des del web es poden saber també els horaris de les cerimònies i fins i tot fer comandes de flors.