Fundació Kalilu Jammeh, ajuda igualadina a Gàmbia

La Fundació Kalilu Jammeh és una organització no governamental d’ajuda al desenvolupament (ONGD), fundada el 2006 per Kalilu Jammeh. Després del seu periple des de Gàmbia a Europa, veient els horrors i tragèdies del viatge que molt poca gent aconsegueix completar, Kalilu decideix fer quelcom per ajudar al seu país i millorar l’estat de pobresa perquè els joves no hagin d’emigrar de Gàmbia.

L’Índex de Desenvolupament Humà (IDH) és un indicador del desenvolupament humà elaborat per les Nacions Unides per a mesurar el progrés d’un país, i segons aquest indicador l’any 2019 Gàmbia estava a la posició 174 d’un total de 189 països. Gàmbia és, doncs el 15è país més empobrit del planeta.

La Fundació Kalilu Jammeh treballa a Gàmbia principalment en projectes d’educació, on escolaritza i alimenta 200 nens orfes i sense recursos de sis municipis de Gàmbia i on ha construït l’escola Bressol Education for Peace al municipi de Jirong, que va ser inaugurada el gener del 2017 amb l’ajuda de l’Ajuntament d’Igualada i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

També porta a terme diversos projectes d’agricultura per la promoció, foment i desenvolupament de l’agricultura, la pesca i l’apicultura al país i també per aconseguir la repoblació i el cooperativisme agrari en el municipi de Jirong, a més de la creació de llocs de treball.

Finalment també fa tasques de sensibilització orientades a l’anàlisi i la reflexió sobre les diferències entre els països del sud i del nord, i divulga el llibre de Kalilu Jammeh: El Viatge de Kalilu, editat l’any 2009 en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès). Arribat a Europa i havent registrat la fundació, una de les primeres feines a les quals Kalilu va dedicar tot el seu temps i esforç va ser la d’escriure un llibre on explicar al món la seva dura i inimaginable experiència com a emigrant d’un país subsaharià cap a Europa. És el primer relat d’aquest viatge escrit en primera persona.

L’entitat convida tothom a col·laborar, ja sigui visitant els seus projectes a Gàmbia, participant en les seves activitats, col·laborant econòmicament o comprant el llibre. Trobareu més informació a https://www.fundaciokalilu.org i per col·laborar-hi podeu escriure a fundaciokalilujammeh@gmail.com.