Fundació Gandhi inaugura les seves noves instal·lacions a la Torre

La Fundació Privada Gandhi va inaugurar la remodelació de les seves instal·lacions dissabte dia 7 d’octubre. La nova construcció ha estat el resultat d’una remodelació dels espais anterior i d’afegir un nou menjador, tres habitacions i tres banys nous. L’acte d’inauguració va permetre als convidats conèixer el nou espai remodelat així com les persones que contribueixen al projecte. Entre d’altres, hi van assistir el conseller de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya Carles Campuzano, l’alcalde de la Torre de Claramunt Jaume Riba, el vicepresident 4t del Consell Comarcal de l’Anoia Josep Llopart i la regidora d’Acció social d’Igualada Sandra de la Iglesia.

Durant l’acte la presidenta de la Fundació Marta Borrell va destacar que l’ampliació de les places significa “molt més que l’augment en la capacitat de la residència”: “és un reflex del compromís de la raó de ser de Gandhi, oferir a tots i cadascun la capacitat d’assolir el seu màxim potencial per dur una vida plena i significativa”. Borrell va acabar amb agraïments cap a treballadors, patronat, patrocinadors i col·laboradors, que “fan possible, mitjançant esforç i perseverança, fer d’aquest entorn un lloc més inclusiu i igualitari”. Així mateix, va adreçar-se a les persones que s’atenen a la Fundació per agrair-los la confiança dipositada en l’entitat i, reafirmar que són “el motor pel qual es treballa amb estima i compromís”.

De la seva banda, l’alcalde de la Torre, Jaume Riba, va destacar la importància de comptar amb una entitat com la Fundació Privada Gandhi al municipi i va agrair l’esforç de les persones que en formen part, “per tirar endavant un projecte enriquidor i de gran valor al territori”. Finalment el conseller Carles Campuzano va remarcar la importància de la tasca duta a terme en entitats com la Fundació i, el compromís del Govern a millorar i implicar-se en les necessitats dels professionals i de les persones a les quals atenen. Tot seguit els assistents van acabar l’acte amb un còctel.

La Fundació Gandhi, situada al carrer Pla de la Brossa s/n de la Torre de Claramunt, és una fundació privada sense ànim de lucre al servei de les persones amb discapacitat intel·lectual. Des de fa més de 35 anys, ofereix Serveis de Llar-Residència i Teràpia Ocupacional per a la millora del seu benestar i la seva qualitat de vida.