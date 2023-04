Front comú dels alcaldables d’ERC a Ponent i la Catalunya Central per exigir l’eix ferroviari transversal

Aliança entre set alcaldables d’ERC a Ponent i la Catalunya Central per exigir a l’Estat que tiri endavant l’eix ferroviari transversal, que connectaria amb tren Lleida amb Barcelona. Els candidats republicans de Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Lleida, Igualada, Manresa i Martorell -les set ciutats que uniria la infraestructura- han escenificat aquest front comú en un acte a Igualada en què la candidata republicana a la ciutat, Alba Vergés, ha defensat que es tracta d’un primer pas per reclamar una infraestructura que permetria “el reequilibri territorial, lluitar contra el despoblament, i el canvi climàtic”. Els alcaldables han denunciat l’infrafinançament de l’Estat i han avançat que “anirem fins on calgui per exigir la infraestructura”.

Un eix ferroviari “d’oportunitats” per passar “de la radialitat a la transversalitat”. Així és com la candidata d’ERC a l’alcaldia d’Igualada, Alba Vergés, ha definit una infraestructura que, segons assegura, permetrà “fer la vida més fàcil” a més de 350.000 persones que viuen en aquest territori.

El primer pas, ha dit, és l’aliança dels set municipis que uniria la infraestructura i, a partir d’aquí, ha assegurat que s’anirà “fins on calgui” per exigir l’eix ferroviari. “No és una promesa, és un primer pas imprescindible per fer-ho possible. Una aliança amb lideratge municipal”, ha subratllat.

De la seva banda, l’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha subratllat que Lleida és una ciutat “estratègica” pel que fa a les infraestructures ferroviàries. En aquest sentit, ha defensat que l’aliança és de ciutats que volen ser “referents” en mobilitat i en oportunitats. Els alcaldables també han denunciat l’infrafinançament de l’Estat en l’estructura ferroviària catalana i han lamentat que, per exemple, es trigui exactament el mateix de Manresa a Barcelona ara que quan es va fer la via.

“Un eix ferroviari d’oportunitats”

Els alcaldes i alcaldables d’ERC han argumentat que el projecte millorarà el progrés econòmic de la zona, ja que amb la nova via ferroviària s’obriran noves oportunitats per a les mercaderies que podran anar tant cap a Barcelona com a Lleida des de Mollerussa, Tàrrega, Cervera i Igualada. I han afegit que la nova línia repercutirà inevitablement en l’A2, l’única via per on circulen ara mateix les mercaderies, i necessàriament descongestionarà la carretera.

La unió entre Lleida i Martorell per tren també milloraria molt el temps de transport entre municipis, especialment per aquells que van cap a Barcelona. Si ara des de Mollerussa o Tàrrega es triguen més de 2 hores i mitja per arribar a la capital catalana, s’estima que el temps en tren es podria reduir fins a l’hora i mitja. Els viatges serien més directes i els alcaldes i alcaldables han demanat que també s’ofereixin més freqüències. Els batlles veuen sobretot la construcció de la línia com una alternativa “real” a l’ús del vehicle privat, on s’estima que les velocitats que podrien agafar els combois se situen entre els 160km/h i els 250 km/h.

Un altre dels beneficis de l’eix ferroviari transversal que veuen els alcaldes i candidats d’ERC del territori és el fet que diverses ciutats mitjanes que fins ara potser vivien d’esquena quedarien connectades de manera ràpida. A més, el fet de connectar les ciutats amb uns temps “raonables” i “ràpids” ha de permetre el treball a mitja distància i, de retruc, això ajudaria a lluitar contra el despoblament.