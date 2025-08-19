Una fotògrafa amb ànima: celebrant el Dia Mundial de la Fotografia amb passió i sensibilitat

En el marc del Dia Mundial de la Fotografia, avui posem el focus en una professional que ha convertit la seva passió en un estil de vida: l’Anna, fotògrafa especialitzada en immortalitzar moments únics per a famílies i nadons a través de l’estudi El Meu Núvol.
Amb més de 10 anys de trajectòria, l’Anna no només ha perfeccionat l’art de capturar imatges, sinó que ha creat un espai on les emocions, la confiança i la seguretat són prioritat. “Cada sessió és una història d’amor que mereix ser contada”, afirma amb un somriure.
Fotografia amb cor i experiència personal
Ser mare de tres fills li ha donat una mirada profunda i empàtica. “Quan una mare arriba al meu estudi, sé exactament per què passa: la il·lusió, la por, el cansament i la necessitat de sentir-se segura”, explica. Aquesta connexió emocional és la clau perquè les famílies se sentin còmodes, relaxades i gaudeixin d’una experiència inoblidable.
Seguretat per sobre de tot
Un dels aspectes que diferencia la seva feina és la seva formació específica en seguretat neonatal. Manipular un nadó per a una sessió fotogràfica requereix coneixements especials i un respecte absolut pel seu benestar. “La seguretat és la meva prioritat número u. Cada postura, cada detall està pensat per protegir el nadó i fer que els pares estiguin tranquils”, destaca.
Un regal per al futur
Les imatges que crea no són només fotografies, són records eterns que guanyen valor amb el pas dels anys. “Avui pot semblar una simple foto, però demà serà el tresor més gran d’una família”, assegura amb emoció.
Aquest 19 d’agost, mentre celebrem el poder de la fotografia, l’Anna ens recorda que darrere de cada imatge hi ha amor, professionalitat i un compromís incondicional amb les famílies.
Per a més informació sobre les seves sessions i per descobrir la màgia que hi ha darrere del seu treball, podeu visitar la seva web o seguir-la a les xarxes socials @el_meu_nuvol_fotografia a Instagram.