Un article de
Redacció

El periòdic comarcal líder de l'Anoia des del 1982.

13 d'octubre de 2025

El fotògraf Joan Solé retrata el barri del Rec en una exposició al local d’Òmnium Anoia

La mostra, que porta per nom “El REC (interior)”, acull fotografies de l’interior de les indústries del barri igualadí

Un article de

El local d’Òmnium Anoia acull aquest mes d’octubre l’exposició “El REC (interior)” del fotògraf igualadí Joan Solé i Oller, que plasma imatges dels racons més íntims del barri industrial d’Igualada. Les fotografies indaguen a l’interior de les fàbriques adoberes més emblemàtiques de la ciutat, la majoria abandonades i alguna fins i tot enderrocada, com a testimonis muts d’un passat recent que ha marcat el caràcter de la ciutat.

Solé assegura que el seu objectiu ha estat “mostrar un patrimoni que tots tenim a prop, però que ningú veu”, ja que “són espais que han estat essencials per a la ciutat, i que ara passen desapercebuts”. A través de la seva mirada, el fotògraf convida l’espectador a endinsar-se en aquests espais ocults, plens de textures, llums i silencis que expliquen la història industrial d’Igualada.

L’exposició reuneix una selecció d’imatges preses durant els darrers anys, en què Solé ha anat documentant la transformació del barri i el seu entorn. El resultat és un recorregut visual que combina sensibilitat artística i valor documental, posant en relleu la bellesa insospitada d’un patrimoni sovint considerat només funcional.

L’exposició es pot visitar a la seu d’Òmnium Anoia, al carrer de Santa Maria número 12 d’Igualada de dilluns a divendres de 18 a 19.30 h, durant tot el mes d’octubre. El proper dimecres dia 15 a les 19.30h el propi Joan Solé oferirà una visita comentada a l’exposició oberta a tothom qui ho desitgi.

T'ha semblat interessant? Comparteix l'article amb els teus contactes!
Comenta aquesta entrada:
Et recomanem×
SocietatRedacció