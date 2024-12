El Fòrum UEA analitza l’impacte de la IA a les empreses

Dijous 28 de novembre va tenir lloc el VIII Fòrum Empresarial de l’Anoia, l’acte acadèmic anual de la patronal anoienca, que posa llum a les inquietuds i reptes del teixit empresarial de la comarca a través de la presentació de l’informe elaborat per l’entitat “Empresa i Progrés”.

En aquesta nova edició d’aquest document, la Unió Empresarial de l’Anoia ha volgut posat de relleu l’impacte que està tenint la intel·ligència artificial a les empreses i descobrir com està revolucionant el món empresarial. Amb “VIII Empresa i Progrés – AnoIA L’impacte de la intel·ligència artificial al teixit empresarial”, s’analitza l’aplicació que està tenint la IA a les empreses; un informe que ha comptat amb la participació de més d’una vintena d’experts i expertes en IA en l’àmbit anoienc, nacional i internacional.

A més, també s’ofereix la visió d’experts i expertes en les diverses àrees d’empresa, exposant els reptes i les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial, ja sigui en l’economia, laboral, legal, la gestió de les persones i els equips, el màrqueting, l’administració, entre altres. El document també recull més d’una vintena de casos d’èxit d’empreses anoienques i catalanes que exposen com apliquen la intel·ligència artificial com a eina de suport per a la gestió del dia a dia, destacant com la IA genera un valor per tal que els equips humans se centrin en tasques de més valor afegit. Les empreses que plasmen la seva experiència són de mides i sectors diversos.

Idees, innovació i connexió

L’acte ha començat amb un vídeo que ha aplicat eines d’IA per fer-lo únic, però també, per plasmar a l’auditori l’impacte real que té en les nostres vides, recollint cinc casos d’èxit d’empreses anoienques. Són els casos de Transports Bernadet, Intesis by HMS Networks, Cargols Cal Jep, Buff i Diprimsa.

Durant la seva intervenció, el president de la UEA, Joan Mateu, va fer valer la participació de tothom qui ha fet possible el document. “La IA s’ha convertit en una peça fonamental de la transformació digital i l’evolució empresarial. Hem arribat a un punt on no només és una opció. La IA ens obre un ventall d’oportunitats per ser més competitius, innovadors i eficients, però també ens planteja reptes que només podrem superar junts, amb col·laboració i formació”.

Segons el document, el 34% de les empreses anoienques aplica la intel·ligència artificial en àrees com el màrqueting, la comunicació i la publicitat; les operacions; la logística; l’anàlisi de dades i per oferir servei al client. Els principals beneficis que destaquen les empreses anoienques pel fet d’haver integrat la IA al seu dia a dia són la millora de l’eficiència operativa, de l’optimització de processos, de la presa de decisions i la millora i reducció de costos de manteniment i reparació. A més, l’informe també apunta que el 70% de les empreses enquestades per la UEA vol rebre acompanyament i suport davant aquest nou paradigma. El president de la UEA ha recollit aquest testimoni i ha anunciat que des de la patronal anoienca es continuarà oferint formació en la matèria per acompanyar a les empreses.

A la primavera tindrà lloc l’AnoIA Marketplace, un esdeveniment pensat per ser un punt de trobada per a les empreses de la comarca, on puguin conèixer de primera mà les eines i els actius tecnològics més avançats en IA i identificar, en aquest sentit, socis tecnològics i descobrir com integrar la intel·ligència artificial en el seu dia a dia.

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, també ha dedicat unes paraules al públic assistent i també ha agraït la tasca de la UEA per treballar pels reptes que tenen les empreses, especialment davant la innovació i els nous paradigmes: “L’adopció de la IA en el món empresarial no és només una qüestió de moda, sinó una necessitat estratègica. Aquelles empreses que incorporen la IA de manera efectiva no només estaran més preparades per afrontar els reptes actuals, sinó que també estaran més ben posicionades per aprofitar les oportunitats de futur”.

L’acte s’ha celebrat al Teatre Ateneu i ha comptat amb l’assistència de més de 260 empreses interessades en descobrir aquest nou paradigma. A més, s’ha comptat amb la conducció i moderació de l’acte de part de l’enginyer expert en IA i CEO de Mortensen, Josep Maria Ganyet.

El 8è Fòrum ha comptat amb dues taules rodones. La primera, amb la visió de dos experts, que han destacat l’impacte, els reptes, les oportunitats i les tendències de la intel·ligència artificial a la societat, però també, a l’empresa. Ha estat formada per Xavier Ferràs -expert en innovació empresarial i professor d’Operacions i Data Science d’ESADE- i Rosa Ortuño, CEO d’OptimumTIC i experta en ciberseguretat.

La segona taula rodona ha estat formada per un tàndem de dues empreses catalanes que han detallat com apliquen la intel·ligència artificial dins els seus negocis: AIRE Ancient Baths, amb l’especialista en comunicació Mercè Grau, i Família Torres, amb el CIO Xavier Roig.