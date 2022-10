Formació Professional Ocupacional Dual per a joves a la Residència Pare Vilaseca

L’Ajuntament i el Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) han rebut una subvenció de 266.596,35 euros del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) per iniciar un projecte de Formació Professional Ocupacional Dual per a 15 persones d’entre 16 i 29 anys que es formaran i treballaran al mateix temps, durant un any, com a auxiliars de geriatria a la Residència Pare Vilaseca.

El projecte ha estat presentat pel regidor de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament, Jordi Marcè, i el Gerent del CSSI, Jordi Ferrer. Marcè ha explicat que “aquest projecte neix d’una doble necessitat: la de cobrir la demanda real i immediata del mercat de treball local en l’àmbit sociosanitari i la de generar oportunitats que afavoreixin la formació i la inserció laboral de les persones en situació d’atur, en aquest cas de les persones joves”. En aquest sentit, vist la bona acceptació que ha tingut una prova pilot centrada en el tèxtil amb l’escola de confecció ubicada a l’Igualada Fashion Lab.

Així ho ha explicat Jordi Ferrer que ha detallat que aquest primer curs “s’adreça a persones joves que estiguin motivades per tenir cura de persones grans i que vulguin aprendre aquesta professió, combinant al mateix temps, formació a l’aula i treball a la residència, cobrant un sou”.

Com poder participar en el curs?

Per a poder participar al curs cal tenir entre 16 i 29 anys i estar inscrit/a com a demandant d’ocupació al SOC. Cada participant tindrà un contracte de formació en alternança d’un any de durada a jornada complerta i cobrarà un salari inicial mensual de 650€ bruts durant aquest període. L’inici del curs està previst pel dia 28 de novembre. Una vegada s’hagi superat el curs, les persones podran ser contractades pel CSSI ja que durant aquest any de formació obtindran el Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials.

És tracta d’un projecte atractiu pels joves, que podran formar-se en un sector amb molt de futur i podran rebre una retribució mentre es formen, i molt interessant també pel CSSI, doncs podrà formar de forma especialitzada a 15 joves que després podran incorporar-se a l’empresa.

Les persones interessades poden assistir –prèvia inscripció- a la sessió informativa que es farà el proper dilluns 17 d’octubre a les 10 del matí a la Sala d’Actes d’Ignova Empresa, Av. Mestre Muntaner, 86. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer a través de:

– Pàgina web: www.ignovaocupacio.com

– Whatsapp: 627 004 449 o telèfon: 93 805 57 10

– Correu electrònic: ignovaocupacio@aj-igualada.net.