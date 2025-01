El forense Narcís Bardalet, a la Biblioteca de Piera

El pròxim dijous 30 de gener, a les 20.00 h, la Biblioteca de Piera serà l’escenari d’una conversa entre el reconegut metge forense Narcís Bardalet i la periodista Clàudia Pujol, en un acte organitzat per Òmnium Anoia i la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de la Vila de Piera.

Narcís Bardalet és una figura destacada en el camp de la medicina legal i forense a Catalunya. Entre els casos més emblemàtics de la seva carrera s’inclouen l’embalsamament de Salvador Dalí i la identificació de víctimes del tsunami de l’oceà Índic. La seva experiència ha estat recollida en diversos llibres escrits per Clàudia Pujol, com Diari d’un forense i Els casos més impactants del forense Narcís Bardalet.

Durant l’esdeveniment, es tractaran temes rellevants de la condició humana des d’una perspectiva tant professional com íntima. Amb històries reals com a punt de partida, el debat oferirà reflexions profundes sobre els límits entre la vida i la mort, així com els misteris de la medicina forense. L’acte estarà conduït per Clàudia Pujol, directora de la revista Sàpiens, qui aportarà el seu rigor periodístic a aquesta entrevista tan especial.

Aquest és un esdeveniment únic per conèixer de prop un dels grans referents de la medicina forense del país i per reflexionar sobre qüestions que ens interpel·len com a societat.