Foment del Treball destaca l’estabilitat dels convenis col·lectius que permeten que el 30% dels acords siguin per jornades de menys de 37,5 h

Foment del Treball ha presentat el seu informe trimestral sobre el mercat laboral a Catalunya, corresponent al mes de maig de 2025, en què s’analitza l’evolució dels principals indicadors d’ocupació, contractació i negociació col·lectiva. El document posa en valor la resiliència del mercat de treball català, que continua oferint bones xifres d’ocupació i reducció de l’atur, subratllant la importància dels convenis col·lectius com a eines fonamentals per garantir la competitivitat de les empreses i la cohesió social. La directora de Relacions Laborals de Foment, Yésika Aguilar, ha destacat que “la negociació col·lectiva es mostra com una eina eficaç i eficient per anar millorant les condicions laborals”. Per la seva banda, Luis Pérez, president de la comissió de Laboral i Recursos Humans de Foment, ha exposat que “hi ha sectors en els quals el propi treballador prefereix més salari i més jornada”. És destacable que el 30% dels convenis ja pacten jornades per sota de les 37,5 hores a la setmana. A més, Aguilar ha assenyalat que la majoria de pactes que s’assoleixen “no van a màxims” i estan per sota de les 40 hores setmanals.

Segons l’informe, la jornada laboral pactada mitjana als convenis col·lectius signats a Catalunya és de 1.715 hores anuals, una xifra lleugerament inferior a la mitjana estatal (1.760 hores), que consolida la tendència cap a models de treball més equilibrats i adaptats a les necessitats sectorials. El nombre de convenis col·lectius registrats a Catalunya fins al març de 2025 és de 198, afectant més de 438.330 persones treballadores. Al 2013, la jornada mitjana anual dels convenis registrats a Catalunya era de 1.750 hores. Al llarg de la dècada, amb lleugeres fluctuacions, la xifra ha anat descendint, situar-se en 1.711 hores el 2023. La jornada de 37,5 hores equival a 1.712 hores anuals.

La patronal alerta que “la incertesa que tenim en la negociació col·lectiva està frenant les negociacions” de pactes

Per Foment, la negociació col·lectiva, especialment a través dels convenis col·lectius provincials i autonòmics a Catalunya, ha demostrat ser una eina eficaç i constant en la reducció del temps de treball.

Les dades reflecteixen que a Catalunya s’han registrat 198 convenis col·lectius a finals de març, un 9,59% menys que l’any passat. Aquests acords entre empreses i sindicats afecten 438.330 persones i 41.643 empreses. En l’àmbit estatal, la caiguda no ha sigut tan pronunciada, amb 2.312 convenis, un 6,05% menys. “La incertesa que tenim en la negociació col·lectiva està frenant les negociacions”, ha apuntat la directora de Relacions Laborals de la patronal catalana.

Pel que fa als increments salarials pactats als convenis col·lectius, la mitjana catalana se situa en el 3,11%, lleugerament per sota de la mitjana estatal (3,29%). Els salaris continuen creixent per sota de la inflació acumulada dels darrers tres anys, cosa que evidencia una erosió del poder de compra.

Cal tenir en compte, segons l’informe de la patronal catalana que es va consolidant la contractació indefinida, que representa el 44,17% del total de contractes registrats a Catalunya entre gener i abril de 2025.

A més, l’ocupació catalana ha assolit un nou màxim històric, amb 3.850.000 persones ocupades segons l’EPA del primer trimestre, mentre que la taxa d’atur s’ha reduït fins al 8,91%. El nombre de persones aturades ha augmentat en 47.200 en termes interanuals.

Pel que fa a la contractació acumulada, fins al mes d’abril s’han signat un total de 763.324 contractes, 14.580 menys que en el mateix període de l’any anterior (−1,87%). Aquesta disminució s’explica principalment per la reducció de la contractació indefinida, que ha caigut en 14.810 contractes (-4,20%), mentre que la contractació temporal es manté pràcticament estable, amb un lleuger increment de 230 contractes (0,05%).