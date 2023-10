“FitzRoy” de Jordi Galceran diumenge a l’Ateneu

Aquest diumenge, 29 d’octubre a les 18h, el Teatre Municipal Ateneu reprèn la seva programació amb un dels èxits de l’última temporada teatral, FitzRoy.

Jordi Galceran i Sergi Belbel tornen a unir les seves forces després de vint anys de l’èxit El mètode Grönholm, vuit anys d’El Crèdit i cinc anys de Paraules encadenades. I ho fan amb un repartiment de luxe: Sílvia Bel, Sara Espígul, Míriam Iscla i Natalia Sánchez.

Quatre escaladores estan a mitja ascensió del FitzRoy, una muntanya situada al camp de gel de la Patagònia sud, entre Argentina i Xile, una de les vies d’escalada més complicades del món i mai assolida per una cordada femenina. El mal temps les ha fet aturar i, mentre esperen que les condicions millorin, sorgeixen problemes inesperats que les fan dubtar de si tirar endavant o rendir-se. Continuar significaria assumir riscos que no havien previst i que poden posar en perill les seves vides, i rendir-se seria renunciar a la possibilitat d’assolir una fita que potser no podran repetir mai.

L’escena té lloc en un sortint de la roca que les alpinistes utilitzen per fer un recés a l’espera d’una finestra de bon temps que les permeti seguir. Comunicades permanentment amb el seu contacte a la base (la meravellosa veu d’en Jordi Boixaderas) per un fet inesperat, un gir de guió vital, han de prendre una dràstica decisió que canviarà la calma de l’aturada per una tempesta de retrets, recels i rancúnies. La companyonia i el sacrifici, o la competició i l’assoliment d’una fita que pot marcar el seu futur.

La parella Belbel-Galceran torna a col·laborar per dur a l’escenari una peça que pretén aprofitar l’aventura per crear sensacions i emocions. Utilitzant, salvant les distàncies, una fórmula similar a El mètode Grönholm, fan servir un espai definit, senzill i comprensible, per aconseguir que tot allò que conté sigui significatiu i transmeti un missatge inequívoc a l’espectador.

Programació de luxe

La programació del Teatre Municipal Ateneu continuarà amb el tribut a The Beatles Abbey Road (4 de novembre); Conspiranoia, de Marc Angelet i Jordi Casanovas (12 de novembre); Per fi sol, de Carles Sans (26 de novembre), Imro Show, de Planeta Impro (2 de desembre) i la Gran Gala de Valsos i Obertures amb l’orquestra Terres de Marca (30 de desembre). Les entrades per aquestes funcions es poden adquirir per internet a www.teatremunicipalateneu.cat, a www.tiquetsigualada.cat o al Punt de difusió cultural d’Igualada (La Sala) c. Garcia Fossas, 2 -pl. de la Creu).