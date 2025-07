Fito-Natura, 25 anys promovent la salut integral i ecològica

Amb seu al carrer Camèlies número 11 d’Igualada, celebra vint-i-cinc anys d’activitat convertida en una referència per a la comarca en el camp de serveis i productes d’herbolari, la dietètica ecològica, complements alimentaris i la de medicina integrativa natural entre altres hàbits de vida saludables. Però el més important ha estat des de l’inici l’assessorament dietètic professional assegurat per una nutricionista i una psicòloga llicenciada que prescriuen dietes individualitzades de control de pes i de salut corporal bàsica.

Per aquest establiment l’aspecte físic, mental i emocionals estan relacionats i, amb els seus serveis, se centra a mantenir aquest equilibri i la millor qualitat de vida possible, conscients que hi ha diferents moments i situacions vitals. Amb la secció d’herbolari, la dietètica i la nutrició equilibrada es proposen solucions i ajuts per resoldre moments de malestar i de prevenció de certes malalties.

Un dels trets diferencials de Fito-Natura és el seu equip multidisciplinari i, format per dietista, nutricionista, psicoimmunòleg i psicòlogues diplomades, que ofereixen assessorament personalitzat per la millora de la salut i benestar, amb tractaments de medicina natural. L’empresa entén la salut com un equilibri entre el benestar físic, mental i emocional, i per això incorpora també serveis de naturopatia, psicologia, fisioteràpia, homeopatia i assessorament nutricional, adaptant-se a les diferents etapes i necessitats vitals de cada persona.

El centre ofereix solucions per a la prevenció i el tractament de malestars habituals, des del sobrepès fins a la millora de la vitalitat, passant per l’optimització de la nutrició esportiva, la dieta vegetariana o vegana, i el suport en processos d’augment de pes o recuperació. A més, es proposen dietes proteiques i plans d’alimentació equilibrada, sempre sota seguiment professional, per garantir resultats saludables i sostenibles.

Aposta per una visió holística de la salut, amb productes i serveis adaptats a les necessitats de cada persona

La botiga física es complementa amb una plataforma en línia que permet accedir a la seva àmplia gamma de productes i serveis des de qualsevol lloc, amb preus competitius i una atenció al client personalitzada. El servei d’atenció es manté actiu tant per via telefònica (938 043 054) com per correu electrònic (info@fitonatura.es), on especialistes i venedors ofereixen respostes i orientació a qualsevol consulta.

La qualitat de l’atenció i la professionalitat de l’equip han estat reconegudes per la clientela, que en destaca la proximitat, el bon tracte i la capacitat de trobar solucions adaptades a cada necessitat. Fito-Natura manté així el seu compromís amb la salut i el benestar de la població, consolidant-se com un actor clau en l’ecosistema empresarial i social de l’Anoia.

Amb una trajectòria marcada per la innovació i la voluntat de servei, Fito-Natura continua treballant per oferir productes de primera qualitat i un assessorament integral, contribuint a millorar la qualitat de vida de la seva comunitat.