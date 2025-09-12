FirAnoia obrirà portes el 19 de setembre amb 137 expositors, la majoria artesans

Tot és a punt per a una nova edició de FirAnoia, la gran fira multisectorial de la comarca organitzada per Fira Igualada, que tindrà lloc durant el tercer cap de setmana de setembre a Igualada. La fira se celebrarà el 19, 20 i 21 de setembre de 2025. Amb 137 expositors – una vintena més que l’any passat – el Passeig Verdaguer i la Plaça de Cal Font es convertiran en l’aparador comercial més gran de tota la comarca.
Per a l’organització, l’eslògan d’aquest any “Terra i Futur” és una declaració de principis: “arrelar-nos a l’essència del territori i avançar cap a un futur sostenible i innovador”. Per aquest motiu, aquesta edició arriba carregada de novetats.
L’edició d’enguany aposta per la sostenibilitat; es farà ús exclusiu d’energia elèctrica en lloc de generadors de gasoil per reduir les emissions, i s’estrenen els nous Estands Anoia, una proposta innovadora d’estands fabricats amb fusta i metall i inspirats en l’estètica nòrdica. L’organització ha apostat per una comunicació més verda: el catàleg només es podrà consultar en format digital, es redueix la presència de pancartes al recinte firal i s’utilitzen banderoles reutilitzables.
A més a més, s’incorporen nous espais: l’Espai POPUP, on empreses joves i projectes locals donaran a conèixer les seves propostes de manera efímera – només un matí o una tarda dels tres dies que dura la fira – fent que cada visita sigui diferent; i l’Espai Podcast, en col·laboració amb Ràdio Igualada, que oferirà en directe podcasts creats a la ciutat i arreu de la comarca. I els més petits de la casa tindran un espai únic: l’Espai MiniFira, amb tallers i activitats. Durant la fira també podran participar a l’ExplorAnoia, una activitat que durarà tot el cap de setmana i que tindrà com a objectiu trobar els segells de FirAnoia amagats pel recinte firal. Els infants que emplenin tot el mapa només hauran de dirigir-se al punt d’informació per rebre el seu premi.
Com és habitual, FirAnoia coincideix amb l’Espai Automoció, la Mostra d’Entitats i la Fira d’Artesania, que aquesta edició estarà oberta des de divendres a la tarda i comptarà amb un espai reservat a artesans de la comarca. Una altra novetat és que l’espai firal incorpora, durant el dissabte, el Mercat d’Antiguitats tot i no coincidir amb l’últim cap de setmana de mes. És per això que aquest setembre, de manera excepcional, es podrà gaudir per duplicat d’aquest emblemàtic mercat de brocanters i antiquaris.
Aquesta edició està marcada per una oferta cultural més àmplia. FirAnoia aposta per incorporar una programació d’espectacles i concerts de companyies professionals. A aquesta oferta cultural s’hi suma l’Espai DJ, a la Plaça de Cal Font, on hi haurà música d’ambient en alguns moments del cap de setmana.