Un article de
Redacció

El periòdic comarcal líder de l'Anoia des del 1982.

12 de setembre de 2025

FirAnoia obrirà portes el 19 de setembre amb 137 expositors, la majoria artesans

L’edició d’enguany, amb 16.800 m2, va un pas més enllà de la fira multisectorial, amb una oferta renovada i activitats per a tota la família.

Un article de

Tot és a punt per a una nova edició de FirAnoia, la gran fira multisectorial de la comarca organitzada per Fira Igualada, que tindrà lloc durant el tercer cap de setmana de setembre a Igualada. La fira se celebrarà el 19, 20 i 21 de setembre de 2025. Amb 137 expositors – una vintena més que l’any passat – el Passeig Verdaguer i la Plaça de Cal Font es convertiran en l’aparador comercial més gran de tota la comarca.

Per a l’organització, l’eslògan d’aquest any “Terra i Futur” és una declaració de principis: “arrelar-nos a l’essència del territori i avançar cap a un futur sostenible i innovador”. Per aquest motiu, aquesta edició arriba carregada de novetats.

L’edició d’enguany aposta per la sostenibilitat; es farà ús exclusiu d’energia elèctrica en lloc de generadors de gasoil per reduir les emissions, i s’estrenen els nous Estands Anoia, una proposta innovadora d’estands fabricats amb fusta i metall i inspirats en l’estètica nòrdica. L’organització ha apostat per una comunicació més verda: el catàleg només es podrà consultar en format digital, es redueix la presència de pancartes al recinte firal i s’utilitzen banderoles reutilitzables.

A més a més, s’incorporen nous espais: l’Espai POPUP, on empreses joves i projectes locals donaran a conèixer les seves propostes de manera efímera – només un matí o una tarda dels tres dies que dura la fira – fent que cada visita sigui diferent; i l’Espai Podcast, en col·laboració amb Ràdio Igualada, que oferirà en directe podcasts creats a la ciutat i arreu de la comarca. I els més petits de la casa tindran un espai únic: l’Espai MiniFira, amb tallers i activitats. Durant la fira també podran participar a l’ExplorAnoia, una activitat que durarà tot el cap de setmana i que tindrà com a objectiu trobar els segells de FirAnoia amagats pel recinte firal. Els infants que emplenin tot el mapa només hauran de dirigir-se al punt d’informació per rebre el seu premi.

Com és habitual, FirAnoia coincideix amb l’Espai Automoció, la Mostra d’Entitats i la Fira d’Artesania, que aquesta edició estarà oberta des de divendres a la tarda i comptarà amb un espai reservat a artesans de la comarca. Una altra novetat és que l’espai firal incorpora, durant el dissabte, el Mercat d’Antiguitats tot i no coincidir amb l’últim cap de setmana de mes. És per això que aquest setembre, de manera excepcional, es podrà gaudir per duplicat d’aquest emblemàtic mercat de brocanters i antiquaris.

Aquesta edició està marcada per una oferta cultural més àmplia. FirAnoia aposta per incorporar una programació d’espectacles i concerts de companyies professionals. A aquesta oferta cultural s’hi suma l’Espai DJ, a la Plaça de Cal Font, on hi haurà música d’ambient en alguns moments del cap de setmana.

T'ha semblat interessant? Comparteix l'article amb els teus contactes!
Comenta aquesta entrada:
Et recomanem×
ComarcaRedacció