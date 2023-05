Fira Igualada fa entrega d’un premi Automercat a un comprador client de Servisimó

Aquesta setmana, Fira Igualada ha fet entrega d’un dels tres premis de 1.000€ que es van sortejar entre els compradors de cotxes d’ocasió a la fira Automercat celebrada el primer cap de setmana de maig. En aquest cas, el premi se l’ha endut el comprador d’un vehicle de la marca Audi, adquirit al concessionari d’automòbils Servisimó, que cada any participa en aquesta fira organitzada per Fira d’Igualada i que compta amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada.

L’entrega del premi al guanyador l’han fet el president de Fira Igualada, Magí Senserrich, i el gerent de Servisimó SL, Francesc Pua.

La darrera fira Automercat celebrada el cap de setmana del 6 i 7 de maig, va aconseguir vendre una setantena de vehicles del total dels 300 exposats per 14 concessionaris diferents de l’Anoia. L’organització ha fet un balanç molt positiu de les vendes i de l’afluència de persones que hi va haver aquell cap de setmana al barri de les Comes.